Spolu s operačním systémem Windows 10 byla prolomena bariéra, která umožňovala komunikaci mezi počítačem a telefonem s Androidem pomocí aplikace Phone Link (v češtině Propojení s telefonem). Vývojáři tuto aplikaci často vylepšují a do nejnovější vývojářské verze Windows 11 se dostala nová vychytávka.

Aplikace Phone Link má zde vlastní widget, který si můžete přidat k ostatním. Právě tato novinka bude skvělou možností, jak rychle omrknout notifikace, stav baterie, případně stabilitu Wi-Fi připojení. Widget bude navíc možné také přizpůsobit. Můžete měnit jeho velikost, nebo jej odepnout od ostatních widgetů. To jen dokazuje, že Microsoft klade na widgety v poslední době velký důraz a pro uživatele to je jen dobře.

Doposud funguje Phone Link pouze jako samostatná aplikace a další integrace přímo do systému dává z hlediska sjednocení smysl. Zatím není jasné, kdy se widget k Phone Link dostane ke všem uživatelům, ale mělo by to trvat maximálně pár týdnů.

