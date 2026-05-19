Fanoušci jsou v rozpacích: Tyhle dvě funkce Microsoft odebral z Windows 11 a teď zase míří zpět

Jakub Kárník Publikováno: 19.5.2026 18:00

Když Microsoft v roce 2021 představil Windows 11, část funkcí, které měl jeho předchůdce za samozřejmost, prostě zmizela. Mezi nejcitelnější ztráty patřilo přesouvání panelu úloh na jiné strany obrazovky, plnohodnotné labely u oken nebo kompaktnější varianta lišty. Po čtyřech letech stížností, peticí a obcházení omezení přes registry konečně přichází odpověď — Microsoft tyto funkce vrací zpět. Zatím ovšem jen do Insider buildů. Panel úloh konečně kamkoliv, kam chcete Menší panel pro menší displeje, lepší přehled o oknech Cyklus je v podstatě klasický a pro firmu typický: vyhodit zaběhnuté funkce → ignorovat dlouhé měsíce stížnosti → po letech je vrátit pod hlavičkou „nové možnosti personalizace". Tak nebo tak, výsledek je pro uživatele pozitivní. Windows 11 totiž po této aktualizaci konečně dokáže to, co Windows 10 měl už pět let. Panel úloh konečně kamkoliv, kam chcete Nejvýraznější změnou je možnost umístit panel úloh na jakoukoliv stranu obrazovky. Kromě klasické pozice dole tak konečně lze lištu posunout nahoru, doleva nebo doprava. Pro uživatele širokoúhlých monitorů, kteří preferují svislou lištu kvůli úspoře vertikálního prostoru, je to zásadní comeback funkce, kterou Microsoft chtěl násilím odbourat. Zarovnání ikon se přizpůsobuje podle pozice lišty. U vodorovných uspořádání můžete ikony centrovat nebo zarovnat doleva (jako ve Windows 10), u svislých variant centrovat nebo zarovnat nahoru. Druhou logickou změnou, na kterou bylo třeba čekat několik let, je chování systémových oken. Pokud máte panel úloh nahoře, Start menu a vyhledávání se konečně otevírají z hora dolů. Dosud Windows 11 trval na tom, že Start menu vyjíždí zdola bez ohledu na to, kde je lišta umístěna. Roztomilá inženýrská lenost, kterou Microsoft konečně napravil. Menší panel pro menší displeje, lepší přehled o oknech Druhá důležitá novinka cílí na uživatele kompaktních notebooků a tabletů. Microsoft přidává menší variantu panelu úloh se sníženou výškou a zmenšenými ikonami. Windows 11 totiž už od svého uvedení trpí tím, že má lištu výrazně vyšší než předchozí verze. Důvodem byly lepší zóny pro dotykové ovládání a místo pro nové stavové indikátory, jenže na 13″ nebo 14″ displeji ta zbytečná výška ukousávala potřebné pixely. Nové nastavení najdete v Nastavení > Personalizace > Hlavní panel > Chování hlavního panelu, kde stačí přepnout přepínač pro kompaktní zobrazení. Stejně jako u změny pozice se vše projeví okamžitě. Třetím vylepšením je práce s otevřenými okny při použití svislé lišty. Pokud zapnete možnost „Nikdy nesdružovat" společně se zobrazením textových popisků, každé otevřené okno aplikace dostane svůj vlastní řádek s názvem. Pro lidi, kteří mají běžně otevřených pět záložek Wordu nebo deset oken Chrome, je to nepostradatelný nástroj. Dosud se okna sdružovala do jedné ikony, ve které jste museli hledat naslepo. Všechny tyto změny jsou momentálně dostupné pouze v Experimental kanálu Windows Insider programu. Pro běžné uživatele tedy ještě chvíli potrvá, než se k novinkám dostanou. Microsoft v poslední době Insider funkce do veřejné distribuce dotahuje v rozmezí dvou až šesti měsíců, takže si počkáme zhruba do podzimu, případně do velkého update Windows 11 v rámci 25H2 cyklu. Přesouváte panel úloh, nebo vám stačí klasická pozice dole? Zdroj: Notebookcheck