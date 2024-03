Použití telefonu jako webkamery k počítači je dodnes poměrně komplikované

Pokud nemáte Pixel s Androidem 14, budete potřebovat aplikaci třetí strany

Jednou z nich je nově Link to Windows od Microsoftu, funguje navíc i bezdrátově

Microsoft se společně s Googlem už několik let snaží o co možná nejlepší propojení telefonu s počítačem. Díky tomu mohou uživatelé postavit okolo svých zařízení velmi podobný ekosystém jako u konkurenčního Applu. Ten v roce 2022 představil funkci zvanou Continuity Camera, díky níž lze používat iPhone jako webkameru. Androidy sice podporují tuhle funkci už řadu let, avšak docílit jí šlo pouze za pomocí aplikací třetích stran.

Tuto funkci se konečně naučil i Android 14, avšak aktuálně funguje pouze na telefonech Google Pixel. Ty v Česku nejsou příliš rozšířené a tak tuzemským uživatelům nezbývá stále nic jiného než používat aplikace třetích stran. Jednou z nich však bude i Link to Windows od Microsoftu, která je značně důvěryhodnější a nejsou v ní (na rozdíl od těch, které se válí na Google Play) žádné reklamy. Není vázána na Android 14, k chodu bude stačit Android 9.0 nebo novější.

K fungování je zapotřebí aplikace Link to Windows na Androidu a samozřejmě také Propojení s telefonem na Windows. Po úspěšném spárování a povolení všemožných oprávnění, stačí jít do Nastavení > Bluetooth a zařízení > Mobilní zařízení a vybrat možnost „Spravovat zařízení“, kde se objeví nová funkce. Ta navíc funguje bezdrátově, klíčem ke kvalitnímu obrazu bude pochopitelně silná a stabilní Wi-Fi.

Link to Windows Microsoft Corporation

Je ale důležité poznamenat, že ke správnému fungování je zapotřebí registrace v programu Windows Insider. Před časem jsem z něj vystoupil a tak funkci zatím nemám (s posledními aktualizacemi) k dispozici, což se snad brzy změní.

Využijete této funkce ve Windows 11?

