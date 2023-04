Nová aplikace Phone Link od Microsoftu má několik vychytávek

Mezi ty největší patří podpora pro iMessage

Funkčnost je však zatím poměrně omezená

Jablečné systémy patří mezi ty vůbec nejuzavřenější a nějaké hlubší integrace využijete pouze v případě, že máte telefon i počítač běžící na iOS/macOS. Přesto se nyní jedna bariéra prorazila. Postaral se o to Microsoft, který do aplikace Phone Link přidal podporu pro iMessage. Ta je sice značně omezená, ale lepší než drátem do oka. Na světe jistě existuje hromada lidí, kteří používají počítač s Windows a na mobilech dávají přednost právě iOS.

Aplikace Phone Link je s námi poměrně dlouhou dobu a slouží k propojení Windows s Androidem. Nyní k ní ale můžete připojit také iPhone. Dostanete přístup ke kontaktům, notifikacích o volání a dokonce i zprávám. Jak již bylo řečeno v úvodu, funkčnost je značně omezená. Skrz Phone Link totiž nebudete moci komunikovat ve skupinových chatech, posílat obrázky, videa, ani hlasové zprávy. Rovněž nebudete schopni rozpoznat, zda komunikujete skrz iMessage, nebo klasické SMS, navíc se vám neukáže historie konverzací z telefonu.

Přesto bude možné odesílat/přijímat zprávy, což mnoha uživatelům dostačuje. V tuto chvíli Microsoft funkci testuje a během několika následujících týdnů ji uvolní pro veřejnost. Pokud chcete funkci vyzkoušet, stáhněte si Phone Link přes Microsft Store do vašeho počítače a postupujte podle pokynů. Spojení je jednoduché, vše trvá jen pár minut.

Link to Windows Microsoft Corporation

Využijete iMessage na Windows?

Zdroj: MacWorld