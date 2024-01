Microsoft měl letos představit Windows 12

S odchodem Panose Panaye však redmondská firma změnila plány

Windows 11 se má však dočkat obří aktualizace s hromadou novinek

Všeobecně se předpokládalo, že Microsoft letos představí operační systém Windows 12. „Jedenáctky“ jsou na trhu teprve 2,5 roku a tak byl tento krok považován za dosti nezvyklý, třeba Windows 10 vydržel na trhu přes 6 let. Spekulace, které rozhýbaly internet především ke konci loňského roku, však nyní několik zdrojů dementovalo. To ale neznamená, že redmondská firma usne na vavřínech, své novinky však implementuje do Windows 11, další generace se letos takřka jistě nedočkáme.

Magazín Windows Central přišel s informací, že se do Windows 11 chystá aktualizace s kódovým označením „Hudson Valley“, oficiálně by se měla označovat jako „verze 24H2“ a k uživatelům zamíří v září. V podobném období mají velcí hráči představit komponenty a počítače, které si budou rozumět s AI více než kdy předtím a právě proto se předpokládalo, že půjde rovnou i Windows 12. Do tohoto plánu mohl ale klidně hodit vidle Panos Panay, bývalý šéf Windows, který se v září připojil k Amazonu.

Uvidíme prý kompletně přepracovaný Windows 11, který nabídne spoustu nových funkcí. Microsoft se v této aktualizaci pochopitelně ještě více zaměří na Copilota, jehož umístí na pravou stranu hlavního panelu. Už teď mu firma dává velký prostor. Vždyť bude mít na velkém množství počítačů i vlastní hardwarové tlačítko.

Revizí ale projde také aplikace Phone Link, díky níž můžete propojit počítač s telefonem. Do jedné z hlavník novinek bude spadat možnost používat telefon jako webkameru, což můžete díky Androidu 14 udělat už nyní, ale v září by to celé mohlo fungovat bezdrátově, podobně jako u jablečného ekosystému. Změnami projde také Průzkumník souborů nebo rychlé nastavení, v nadcházející verzi Windows 11 má být k dispozici rovněž zcela nový úsporný režim.

Jak jste zatím spokojení s Windows 11?

Zdroj: Windows Central