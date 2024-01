Microsoft po takřka 30 letech přidává do klávesnic nové tlačítko

Bude sloužit pro rychlé vyvolání Copilota

Do prvních laptopů se dostane už příští měsíc

Rozložení klávesnice pro počítače s operačním systémem Windows je už desítky let takřka stejné a byl to právě Microsoft, který do něj přidal před takřka 30 lety tlačítko Windows. Tento rok se bude nést (vlastně ostatně jako většina minulého) ve znamení umělé inteligence a Microsoft chce, aby byl rok 2024 „rokem počítačů s AI“, což dal nyní náležitě najevo. Na klávesnice pro Windows totiž míří nové tlačítko pro rychlé vyvolání Copilota.

Microsoft tímto krokem dává jasně najevo, jak obrovskou roli bude hrát v budoucnu právě umělá inteligence. Copilota, který je nově součástí i Windows 10, vyvoláte nyní přes klávesovou zkratku WIN+C, nově bude asistent otázkou jediného fyzického klepnutí, což je určitě fajn nejen pro pokročilé, ale i začátečníky. V tuto chvíli však klávesa nepodporuje žádné jiné zkratky/kombinace s jinými klávesami.

Introducing a new Copilot key for Windows 11 PCs

„Před téměř 30 lety jsme do klávesnic zavedli klávesu Windows, která umožnila lidem na celém světě komunikovat s Windows. Vidíme to jako další transformační moment na naší cestě s Windows, kde Copilot bude vstupním bodem do světa umělé inteligence na PC,“ nechal se slyšet Yusuf Mehdi , výkonný viceprezident a marketingový ředitel pro spotřebitele ve společnosti Microsoft.

Introducing Copilot in Windows 11, new AI tools, and more

Bohužel ale zatím zatím není úplně jasné, kteří výrobci nové tlačítko implementují. Mehdi zmínil, že bude k vidění na nových počítačích s Windows 11 a to včetně laptopů Surface, dostane se však také na ostatní notebooky třetích stran. První počítače s novým tlačítkem by mělo být možné pořídit už od února.

Zdroj: blog.windows, The Verge