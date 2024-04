Podpora Windows 10 končí už příští rok

Stejně jako u Windows 7 nabídne Microsoft prodloužení podpory za poplatek

Prodloužení na další 3 roky vyjde na téměř 10 tisíc korun

Když Microsoft oznámil, že už příští rok skončí podpora Windows 10, rozezlil tím spoustu uživatelů a firem. Aktuální Windows 11 má totiž vyšší hardwarové nároky a hlavně vyžaduje TPM 2.0. Touto technologií přitom nedisponuje řada starších, ale stále dostatečně výkonných procesorů. Obejít to lze jednoduchou úpravou jedné číslice v instalátoru, ale to není řešení pro všechny. Firmy, které spoléhají na starší počítače a nemají možnost upgradu, si prostě nechají starší operační systém. A právě jim nabízí Microsoft prodloužení podpory. To není zrovna levné…

Prodloužení podpory Windows 10 pro firmy do roku 2028 vyjde na 427 dolarů, což je takřka 10 tisíc korun. Za první rok zaplatíte 61 dolarů, za druhý 122 dolarů a za třetí 244 dolarů. Ani nechci vědět, kolik by si americká firma účtovala za prodloužení o čtvrtý rok. Cloudová varianta je trochu levnější (315 dolarů, asi 7 500 korun), ale stále jde dle mého názoru o naprostý přestřel.

příspěvek na oficiálním Microsoft fóru

Microsoft nejde zákazníkům ani trochu naproti, za takovou cenu si totiž bez problémů obstaráte dostatečně výkonný počítač, který bude splňovat parametry pro Windows 11. To ale obří firmy moc nezajímá, například na některých bankomatech běží dokonce stále historický Windows XP a vyměňovat v něm hardware, je buď nemožné nebo mimořádně obtížné. Je potřeba upozornit na fakt, že toto řešení je nabízeno pouze firmám, pro jednotlivce zatím cena nebyla zveřejněna. A vlastně není jisté, zda bude vůbec k dispozici…

Zdroj: Techcommunity Microsoft