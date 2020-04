Pokus: Xiaomi Mi 6 prý rozjede Windows 10 a spustí i .exe soubory

Svět mobilních telefonů a zejména operačního systému Android je kouzelný v tom, že pro vývojáře a hlavně zvědavé amatérské koumáky nemá skoro žádné hranice. Všemožné custom ROM umožňují například dostat funkce Androidu 10 i do roky starých telefonů. Občas jsme svědky také toho, že se někdo pokouší do přístroje dostat nějaký opravdu exotický systém. Nedávno se objevily informace, že by mohl jít Android spustit v iPhonech. Teď tu máme jiný pokus o instalaci cizí platformy do přístroje, který pro ni nebyl vyroben. Do telefonu Xiaomi Mi 6 se údajně podařilo vpravit funkční Windows 10.

Jde o verzi založenou na x64 ARM architektuře. To je sice “lehčí” systém, který ale není nijak ochuzen o žádnou z důležitých funkcí oproti fungování na počítači. Na telefonu jdou tedy prý opravdu spustit třeba i .exe soubory. Za tuto informaci nedáme ruku do ohně, ale údajně úspěšný pokus je doplněn i fotografií bootujícího telefonu. Je na ní vidět, že po nahrání a startu systému vyžaduje Windows na modré obrazovce výběr vstupní klávesnice.

Je něco takového možné? Už dříve americký Qualcomm demonstroval, že jeho čipset Snapdragon 820 v pohodě “utáhne” i celý notebook s posledními Windows. Dalo se na něm hrát třeba World Of Tanks, přehrávat 4K videa nebo normálně pracovat s Office. Výkonecm se prý mobilní procesor vyrovnal sérii Intel i3. Nemáme informace o tom, jak stabilně či plynule Windows 10 na Xiaomi Mi 6 běží. Možná se další info dozvíme brzy. Nebo taky ne, což by pravděpodobně ukazovalo na výmysl.

Věříte, že byl tento pokus úspěšně proveden?

Zdroj: gizmo