ČR se chystá na zavedení WiFi 6E. Kdy a proč to přijde?

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) začátkem srpna oznámil, že začíná stanovovat technické parametry a podmínky pro provoz zařízení WAS/RLAN ve frekvenčním pásmu 5945 – 6425 MHz. V překladu to znamená, že se na území ČR chystá mimo jiné zavedení moderního vysokorychlostního a bezpečnějšího standardu WiFi 6E, který tyto kmitočty využívá. Návrh odráží přijetí rozhodnutí EU, jež ukládá členským státům zpřístupnit pásmo pro použití takových zařízení ve vnitřních i venkovních prostorách.

“Očekává se, že zmíněné pásmo bude využívat především nová technologie Wi-Fi 6E. Ta umožní spotřebitelům využívat vyšší rychlosti připojení např. pro účely virtuální reality nebo streamování ve vysokém rozlišení,” popisuje úřad ve svém každoměsíčním reportu aktivit. Nový typ sítě mimo jiné do českých domácností, firem i veřejných prostor přinese novou vysílací 6GHz frekvenci, která se přidá ke stávajícím hodnotám 2,4 a 5 GHz. Pokud byste náhodou měli k zavádění WiFi 6E v ČR názor či připomínku, můžete ji do 3. září odeslat přímo z webu ČTÚ. zavedení by mělo být otázkou dalších týdnů a měsíců.

Zdroj: ČTÚ