WhatsApp vylepší hlasové zprávy. Co chystá?

Vývojáři aplikace WhatsApp poslední dobou sypou z rukávu jednu novou funkci za druhou. Novinek se teď dočkají i hlasové zprávy. Pokud tuto funkci používáte rádi a často, tak vás novinka možná potěší. Jakou novinku chystají vývojáři aplikace WhatsApp pro hlasové zprávy?

WhatsApp nedávno ztratil důvěru mnoha uživatelů kvůli úplnému propojení s Facebookem. Jeho vývojáři teď dělají vše, proto aby jim uživatelé neutíkali ke konkurenci. Aplikace nabízející větší soukromí jako například Signal jsou na velkém vzestupu. Vývojáři WhatsAppu proto chrlí mnoho nových funkcí a vylepšení. Nedávno jsme se dověděli o připravované možnosti smazat fotku po odeslání zprávy nebo připravovaných větších možnostech zabezpečení pro historii zpráv.

📝 WhatsApp beta for Android 2.21.6.11: what’s new?

WhatsApp is working on 3 different playback speeds for voice messages, with a nice UI!

The feature is under development and it will be available later for iOS and Android beta builds.

More details: https://t.co/pO1GAVIL8lpic.twitter.com/it4MlwCIyB

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 18, 2021