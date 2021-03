WhatsApp pracuje na další bezpečnostní funkci, která pomůže uživatelům uchránit svoje soukromí před nezvanými hosty. Pokud si zakládáte na uchování historie vašich zpráv, tak ta se teď dočká zvýšené ochrany. Nikdo si tak zpětně nepřečte vaše konverzace. Jak budou fungovat šifrované zálohy ve WhatsApp?

WhatsApp se snaží získat zpět ztracenou důvěru uživatelů, kteří začali ve velkém prchat k bezpečnějším aplikacím typu Signál. Nedávno jsem se dozvěděli, že vývojáři WhatsAppu připravují možnost nastavit smazání fotografie po odeslání. Dnes unikla informace o další připravované funkci. WhatsApp prý připravuje cloudové šifrované zálohy. Celá záloha vaší historie ve WhatsAppu bude chráněná heslem. Toto heslo se údajně nemá nikam odesílat a nebude ho znát ani sám provozovatel služby.

V současnosti už sice WhatsApp konverzace šifruje, ale to se nevztahuje na odesílaná multimédia (fotky, videa…) a současný šifrovací algoritmus lze také prý dešifrovat. Cloudové šifrované zálohy ve WhatsApp budou prý v budoucnu dostupné jak pro Android, tak pro iOS aplikaci. Přesné datum, kdy novinka dorazí k uživatelům zatím neznáme.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.

The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. pic.twitter.com/Lp06PaECBX

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021