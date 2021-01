Máte rádi WhatsApp a nesnášíte Facebook? Tak toto se vám líbit nebude

Komunikátor WhatsApp patří po právu k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším mobilním aplikacím. Populární je díky své jednoduchosti, bezpečnosti komunikace a celkové spolehlivosti. A to i poté, co ji v roce 2014 koupil Facebook, který těmito lichotivými vlastnostmi zrovna neoplývá. Za pár dní ovšem nastane něco, čeho se při sedm let starém spojení někteří experti i uživatelé obávali a strany obchodu vehementně vyvraceli. WhatsApp bude předávat uživatelská data Facebooku. Největší sociální síť světa tak do své centrální databáze získá informace o dalších cca dvou miliardách lidí.

“Respektování vašeho soukromí je zakódované v naší DNA a WhatsApp je navržený tak, aby o vás potřeboval vědět co nejméně. Nechceme vaše jméno, e-mailovou adresu. datum narození ani bydliště. Nevíme, kde pracujete, co se vám líbí, co hledáte a ani to, kde se pohybujete. Žádná z těchto dat nikdy nebyla sbírána a nemáme v úmyslu to měnit,” řekl při tehdejším přesunu komunikátoru pod křídla Facebooku spoluzakladatel WhatAppu Jan Koum. K popření těchto slov došlo poprvé v roce 2016, kdy mezi sítěmi začala data skutečně proudit a uživatelé tomu mohli zabránit jen manuálním přepnutím nastavení. Během pár dní, konkrétně 8. února, bude vazba ještě užší.

WhatsApp zavádí nové podmínky používání, v rámci kterých bude komunikátor předávat některá uživatelská data Facebooku. Půjde hlavně o profilové jméno, profilovou fotografii, IP adresu, telefonní číslo se souvisejícím seznamem kontaktů a historii z aplikace. Důvod? Samozřejmě přesnější cílení reklamy a další výdělky. WhatsApp se pomalu stává prodejním kanálem a je na něm možné komunikovat přímo s firmami. Facebook změnou pravidel naznačuje, že se bude v populární aplikaci více prodávat a to co nejefektivněji.

Kromě samotné společnosti Facebook Inc. budou mít data v rukou také partnerské firmy jako Onavo nebo CrowdTangle. Pro mnoho uživatelů bude tato novinka motivací, aby se s WhatsAppem rozloučili. Zajímavost na závěr: Zmíněný spoluzakladatel Jan Koum z firmy v roce 2018 odešel. Důvodem byly právě neshody kolem nakládání s uživatelskými daty.

