WhatsApp bude mít další významné propojení s Facebookem

Chatovací aplikace WhatsApp a sociální síť Facebook jsou si dost blízko už několik let. Zejména díky faktu, že mají stejného majitele, aktuálně v podobě společnosti Meta Inc. Technických propojení, která by poznal i koncový uživatel, ale zatím moc nebylo. Celkem výrazně by to mohla změnit novinka, která se objevila v beta verzi 2.23.9.22 aplikace WhatsApp pro Android. Umožňuje sdílet Stav alias status přímo z chatovací aplikace do Facebook Příběhu.

Někteří uživatelé, kteří mají staženou zmíněnou verzi, objevili v nastavení WhatsAppu novou položku k této funkci. V aplikaci je možné manuálně připojit Facebook účet a povolit publikování Stavu do takzvaných Stories neboli Příběhů. Následně bude možné při nastavení Stavu vybrat, zda se má tento konkrétní sdílet. Odesílání tak nebude plošné a automatické.

Pro uživatele, kteří mají rádi nastavení status a současně se vyžívají ve Stories, tuto novinku jistě přivítají. Doposud bylo toto sdílení na Facebook trochu komplikovanější a zdlouhavější.

Zdroj: WABetaInfo