Těchto pět novinek by měl WhatsAppu zavést v roce 2021

Facebook Inc., tedy současný majitel WhatsAppu, svým posledním významným krokem uživatele tohoto populárního komunikátoru moc nepotěšil. Máme na mysli fakt, že dojde ke sdílení osobních dat, které podle vyjádření z dřívějších let nikdy nemělo nastat. Pro fanoušky platformy, kteří jí zůstanou věrní, by však měli mít na rok 2021 WhatsApp vývojáři zajímavé novinky. Připomeňme si ty, o kterých se už mluvilo a zatím nejsou dotažené nebo oficiálně představené.

Pravděpodobné WhatsApp novinky pro rok 2021

Fungování na více zařízeních. O této možnosti se mluví už poměrně dlouho a jde pravděpodobně o nejočekávanější funkci ze všech. Momentálně je možné mít plnohodnotně spuštěnou WhatsApp aplikaci jen na jednom zařízení. Jeho spuštění na PC zase vyžaduje přístup přes telefon. Do budoucna by mělo fungovat přihlášení k účtu na větším počtu zařízení. Hovory a videohovory z počítače. Tato funkce patří také k těm nejžádanějším. Momentálně umožňuje počítačová aplikace či prohlížečová verze pouze posílat zprávy. Rozšíření se už ale testuje. Ztlumení odesílaného videa. Když nyní někomu posíláte ve zprávě video, nemáte možnost jej ztlumit. Což se v některých případech hodí a například Instagram to při publikování příspěvků zvládá. Sekce “Read later”. Můžeme ji přeložit jako “přečíst později” a jde o prostor, do kterémo může uživatel ukládat obsah, který si chce uchovat. Ať už z důvodu spěchu a nedostatku času, nepo aby prostě jen nezapomněl. Připojení k probíhajícím hovorům. Nikterak veliká, ale příjemná změna funkčnosti hovorů. Momentálně je potřeba zakládat nové spojení, pokud jste do něj na začátku zapomněli někoho přizvat.

Která zamýšlená novinka vás zaujala nejvíc?

Zdroj: 91mobiles