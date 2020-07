Jeden WhatsApp účet na více zařízeních? Funkce už má jasnější obrysy

V dubnu jsme vás informovali o tom, že komunikační platforma WhatsApp pravděpodobně chystá jednu velmi žádanou funkci. Možná tu úplně nejžádanější ze všech. Řeč je o možnosti přihlásit se k jednomu účtu z více zařízení současně. Zatím to nejde a v některých situacích je to pěkně otravné. Před několika měsíci web WABetaInfo, jenž se vývoji podrobně věnuje, zveřejnil první snímky obrazovky, které práci na této funkci značí. Tehdy bylo odhaleno, že bude možné na jednom zařízení potvrzovat přihlášení na jiném. Nové, pár hodin staré obrázky teď ukazují další podrobnosti, jak by mohl WhatsApp na několika zařízeních fungovat.

V beta verzi aplikace WhatsApp s číslem 2.20.196.8 se objevila například položka “Připojená zařízení”. Její název je asi jasný, údajně půjde služba spustit až na čtyřech místech současně. Je to dost, nebo málo? To bude asi na individuálním posouzení. Nová volba v menu každopádně nahradí stávající odkaz na WhatsApp Web, což je logické.

Zatím není úplně jasné, jakým způsobem WhatsApp na několika zařízeních poběží. V současnosti musí být primární mobil připojený k internetu a propojený s webovou verzí služby, aby se dalo komunikovat i na počítači. To je trochu nepraktické třeba kvůli notifikacím. Super by bylo, kdyby daná zařízení opravu mohla fungovat samostatně. Jsme zvědaví, jak to nakonec bude fungovat.

Chybí vám tato možnost u WhatsAppu?

Zdroj: apolice