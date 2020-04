Že by konečně? WhatsApp nejspíš zavede funkci, na kterou roky čekáme

Komunikátor WhatsApp je nejpopulárnějším “kecálkem” na světě a má stovky milionu stažení. I přesto existují chybějící funkce nebo jiné překážky, které spoustě lidí vadí. A to jak aktivním uživatelům, tak i těm, kteří kvůli některé z těchto vad nástroj vůbec nepoužívají. Mezi tyto neduhy (on je to ale záměrný limit) patří nemožnost přihlásit se k jednomu účtu nezávisle na více než jednom zařízení. Jistě budeme mluvit za velkou spoustu lidí, když napíšeme, že hlavně v případě desktop aplikace je extrémně svazující, když musíte mít WhatsApp spuštěný i na mobilu. Jen proto, abyste v počítači mohli komunikovat také. Stejně tak je otravné nemít možnost být přihlášený třeba na mobilu i tabletu zároveň. Tyto velké překážky ale pravděpodobně v dohledné době zmizí. WhatsApp by měl fungovat na více zařízeních po příchodu jednoho z budoucích vydání. Ukazuje to nedávný rozbor kódu jedné z betaverzí.

Existují i snímky ukazující, jak se nástroj chová při přihlášení do jednoho WhatsApp účtu na více zařízeních. Před týdnem se objevily screenshoty zachycující notifikaci pro uživatele, který je na druhém “konci” komunikace. Pokud se totiž vy přihlásíte během komunikace na jiném zařízení, váš protějšek dostane info o tom, že se tak stalo a že se změnil šifrovací kód. Z toho jde poznat, že s novinkou nechce WhatsApp ponechat v oblasti zabezpečení nic náhodě.

Za objevem stojí server WABetaInfo. Ale nejde prý o úplně první indicie vedoucí k myšlence zavést tuto novinku. Vývojáři WhatsApp aplikace prý na možnosti spouštět nástroj na více zařízeních pracují už nějakou dobu. Vždy jde ale jen o střípky kódu, které se postupně v dalších verzích objevují. Vzhledem k pravidelnosti těchto “příspěvků” je ale jasné, že se WhatsApp (aneb Facebook) této problematice intenzivně věnuje. Kromě této novinky prý vývojáři komunikátoru pracují i na formátu mizejících zpráv. Bude WhatsApp částečným Snapchatem se “storíčky”?

Zdroj: wabetainfo