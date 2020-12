Skvělá zpráva: WhatsApp spouští hovory a videohovory na PC

Pokud často používáte WhatsApp na PC, máme pro vás skvělou zprávu jelikož spouští hovory a videohovory, které budete moci právě přes desktop provozovat. Funkce se aktuálně nachází v beta testování, ale dle prvních testů funguje celkem dobře.

WhatsApp spouští hovory a videohovory na PC

Můžete jak vytáčet, tak přijímat hlasové hovory či videohovory a do bety se může přihlásit každý. U Windows počítače stačí mít jakýkokoliv Windows 8 (32 či 64 bit) či novější, takže Windows 8.1 a Windows 10. U macOS vám stačí OS X 10.10 nebo novější, takže podpora počítačů je vskutku velká a to i těch starších. Jen škoda, že se Facebook nerozhodl vydat aplikaci i na Windows 7, jelikož tento systém používá velké množství lidí dodnes.

I pro ty je zde ale dobrá zpráva. Volání by totiž mělo fungovat i přes webový prohlížeč skrz rozhraní WhatsApp Web, ale potvrzené to zatím nemáme. Dle nejnovějších informací by se měla funkce dostat do ostré verze velice brzy.

Jak často voláte přes WhatsApp?