Galaxy AI míří na WhatsApp! Dostane boží vychytávku

Galaxy AI bude brzy dostupná i na WhatsAppu

Vzápětí by se měla dostat i do dalších aplikací třetích stran

Umožní překlady hovorů v reálném čase

Samsung na své umělé inteligenci tvrdě pracuje a neustále se ji snaží vylepšovat. Jeho vlastní technologie v kombinaci s funkcemi AI od Googlu pak tvoří celý balíček Galaxy AI, který je doslova našlapaný zajímavými funkcemi. Nejvíce se o nich hovoří ve spojitosti s novým Samsungem Galaxy S24, ale společnost chce AI postupně přidávat i do starších modelů telefonů. A rozšiřovat ji i do dalších než jen svých základních aplikací.

V Galaxy AI toho najdete mnoho, může vám ulehčit život nebo vás zabavit na dlouhé hodiny. Nejvíc diskutovanou novinkou ale rozhodně byl (a stále je) překlad hovorů v reálném čase. To je něco dosud nevídaného a rozšiřuje to naše možnosti komunikace s lidmi z celého světa. Jednou už třeba nebude nutné učit se cizí jazyky, ale domluvíte se přes mobil plynně s Číňanem, Rusem i Nigerijcem.

Tento nástroj funguje zatím jen při běžných hovorech uskutečňovaných prostřednictvím mobilního operátora. (I když aktuálně jen v některých podporovaných jazycích – čeština mezi nimi dosud chybí.) Pokud si raději voláte přes Messenger, Google Meet nebo WhatsApp, máte smůlu. Ale ne na dlouho. Samsung je totiž ochotný propůjčit svou umělou inteligenci ovládající živé překlady hovoru i do aplikací třetích stran. A nyní oznámil, že první by měl přijít na řadu právě již zmiňovaný WhatsApp.

Uživatelé WhatsAppu se přitom nemusejí bát o své soukromí nebo data – umělá inteligence by bezpečnost hovorů neměla snížit, ale naopak by ji měla zvýšit. A to díky lokálnímu zpracovávání dat.

Co se týká dalších aplikací, které by v blízké budoucnosti měli získat schopnost živých překladů prostřednictvím Galaxy AI, hovoří se nejčastěji o Google Meet, Telegramu, Messengeru a Signalu. Kdy to bude, se zatím ale neví.

Využili byste překlad hovorů v reálném čase?

Zdroje: Pixabay, Android Police, Twitter