WhatsApp experimentuje s AI. Co všechno nabídne?

WhatsApp v USA testuje nové funkce řízené umělou inteligencí

Brzy bude možné komunikovat s chatboty, které nabídnou různorodá témata a zájmy

Nově bude také umět detekovat spam, vylepší zabezpečení a nabídne možnost vytvoření vlastní samolepky

Umělá inteligence už přichází do každé oblasti, nedávno se jej rozhodla zakomponovat i známá chatovací aplikace WhatsApp. Meta brzy začlení AI chatboty do všech svých produktů, což pro nás může znamenat, že brzy už nebudeme mít nikdy nouzi o to, komu napsat při dlouhé chvíli. Zatím jsou tyto funkce dostupné pouze ve Spojených státech a to v rámci beta verze, navíc pouze v angličtině.

WhatsApp AI Chatbot revealed in the latest beta build. pic.twitter.com/9XXQtrS3i8 — Mukul Sharma (@stufflistings) November 20, 2023

Pokud jste někdy zažili chvíli, kdy se na telefonu nudíte a máte v úmyslu napsat své bývalce, nové funkce vás proti této chybě dokážou ochránit. WhatsApp zavádí robotické chatboty řízené umělou inteligencí, z nichž každý robot má svou vlastní osobnost s rozlišnými zájmy dle vašich preferencí. Pracovní název pro tento „režim bez přátel“ je interně „bonsai“ a nabídne vám širokou škálu zábavních prvků. A jestli se ptáte, k čemu zmíněné funkce jsou a k čemu mají sloužit – převážně k ničemu. Nemají prakticky jiný účel než pobavit uživatele.

They just added AI to WhatsApp 🤯 pic.twitter.com/9Pbrwxo5YX — Mr. Hoodie SZN (@JohnathanGBanks) November 20, 2023

Kromě zmíněných funkcí přidává také možnost vytváření obrázků dle vašich představ, stejně jako GPT-4. Jednou z dalších velmi očekávaných a celkem unikátních funkcí bude i možnost vytvoření digitální samolepky na základě vaší výzvy a představy. Už nebudete muset dokola posílat ty stejné samolepky, pokud máte raději formu této vizuální konverzace. Samozřejmě se nezapomnělo ani na AI asistenta, který vám pomůže s obecnými problémy a doporučeními. Více o těchto funkcích jsme vám psali dříve.

Meta myslela i na detekci spamu a přidá funkci, která pomocí analýzy obsahu zpráv a informací o uživateli odhalí potenciálně škodlivé chování. Vylepšuje také překlad zpráv, takže pokud často jednáte s uživateli z různých zemí, funkce by vám mohla ušetřit čas a poskytnout efektivnější komunikaci. Potěší také vylepšené hlasové a videohovory, vylepšená správa skupinových chatů nebo vylepšené soukromí a zabezpečení.

Introducing AI for WhatsApp | New Feature

Využijete funkci chatu s umělou inteligencí na WhatsAppu?

Zdroj: Gizchina