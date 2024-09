Znáte Wero? Možná už brzy se vloudí i do vaší peněženky

Visa, Mastercard i PayPal mají novou konkurenci



Evropské banky přišly s novou platební platformou Wero



K jejímu používání vůbec nepotřebujete platební kartu



Jakmile si založíte osobní účet v bance, bude vám k němu nabídnuta platební karta. A typicky dostanete na výběr ze dvou možností – Visa nebo Mastercard. A není tomu tak jen v Česku, nýbrž i ve většině Evropy. Leckoho už proto jistě napadlo, jak je možné, že na trhu s bankovními kartami dominují právě tyto dvě společnosti. Kde je další konkurence?

Tohle téma pálí i řadu evropských bankovních institucí, které společnými silami tuto konkurenci začaly vyvíjet. 16 velkých evropských bankovních domů a společností (například BNP Paribas, Deutsche Bank nebo Wordline) se v roce 2021 spojilo do takzvané Evropské platební iniciativy (EPI). A jejich společným úsilím vznikla platforma s názvem Wero.

V čem se liší od běžných typických karet od Visa nebo Mastercard? Prostě jen tím, že díky ní žádnou platební kartu nepotřebujete.

Jednoduché a zákaznicky přívětivé

Ať už platíte mobilem, chytrými hodinkami nebo platebním prstenem, vždy to má jednu zásadní podmínku – vaše zařízení musí být spárované s vaší platební kartou. Platforma Wero umožňuje placení zcela bez ní. Stačí vám pouze váš osobní bankovní účet a telefonní číslo příjemce. Což je výrazně jednodušší jak pro uživatele, tak i pro samotné banky. Ty, které ji podporují, ji svým zákazníkům navíc obvykle nabízejí zdarma, tudíž se vyhnete i poplatkům za odeslané platby atp.

Platforma začala fungovat teprve letos v létě, a to nejprve v Německu a Belgii. Nyní se dostává do Francie. Pro zajímavost, v těchto třech zemích platformu podporuje 75 procent bank.

Wero: Europe’s New Digital Payment System!

Do konce roku bude přístupná i v Nizozemsku a Lucembursku. A postupně se má rozšiřovat do dalších evropských zemí. Aktuálně už je do systému zapojeno 31 různých evropských bank (například ING, Hello Bank, Societe Generale, KBC…).

Platforma Wero přitom slibuje připsání peněz do 10 vteřin, jednoduchost, bezpečnost a hlavně fungování 24/7. Platby v rámci Evropy s ní nebudou žádný problém. A vznikne tak velká konkurence nejen pro společnosti vydávající platební karty, ale například i pro populární PayPal. Stejně jako může ve finále ubrat klienty aplikacím jako Google Wallet nebo Apple Pay.

Platforma se neustále vyvíjí, takže ještě nenabízí celé spektrum služeb. Třeba až v letech 2025 nebo 2026 má nabídnou online platby obchodníkům a platby pomocí QR kódů.

Zdroj: wero-wallet.eu