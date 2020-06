Pokud vlastníte chytrý náramek Xiaomi Mi Band 4 tak jistě víte, že NFC podporuje pouze v Číně. Společnost však mimo to, že chystá zcela nový Mi Band 5, připravuje také evropskou verzi Mi Band 4 s podporou bezkontaktních plateb. Jako první náramek zamíří do Ruska, kde bude možné platit s kartami Mastercard, kterou stačí přidat do aplikace Mi Fit a jako region vybrat Rusko.

Další evropské země budou také podporovány, ovšem není stanoveno žádné oficiální datum. Kromě Mastercard bude možné později platit také skrz Visu, Google Pay a PayPal. Ani u těchto služeb však není v tuto chvíli jasné, kdy skrz ně půjde platit. Kromě bezkontaktních plateb bude možné používat NFC k platbám PayPass MasterCard.

Pokud si děláte na NFC zálusk a máte aktuální verzi náramku, musíme vás zklamat. Jedná se totiž o nový kus hardwaru (respektive čipu). Náramek bude k dispozici v Rusku od 16. června a bude stát 4 000 RUB (asi 1 400 korun bez daně) a bude tak asi o 30 % dražší než původní model.

Přemýšlíte o Mi Band 4 s podporou NFC v Evropě?

Zdroj: gsmarena.com