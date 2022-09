Konec opisování údajů. Mastercard spouští v ČR Click to Pay

Společnost Mastercard v České republice oficiálně spustila svou platební službu Click to Pay. Všichni majitelé karet od této firmy díky ní mohou zatím ve zhruba pětině českých e-shopů nakupovat bez nutnosti opakovaně zadávat údaje z plastové kartičky do platebních bran. Ty jsou nově schopné zadaná data uložit a v případě další transakce ze stejného zařízení nebo při použití stejné e-mailové adresy znovu načíst. Několik rolí v této novince hrají také mobilní telefony.

“Mastercard Click to Pay je přímou součástí platební brány, což spotřebitelům přináší lepší uživatelský zážitek s menším počtem přerušení a nutného klikání na různá tlačítka. Díky integrované platební platformě v platební bráně lze všechny karty spravovat v jediném zabezpečeném profilu a lze je i automaticky aktualizovat. Spotřebitelům je tak pomocí inteligentního rozpoznávání výrazně usnadněno dokončení nákupu,” popisuje společnost systém, který není svázaný s žádnou konkrétní značkou zařízení nebo operačním systémem.

Výhod řešení je možné využívat na jakémkoliv mobilním telefonu, tabletu nebo počítači. Služba je dostupná všem klientům českých bank a držitel platební karty si ji může aktivovat jedním ze tří způsobů. Tím prvním je zadání údajů při transakci u obchodníka, druhým správa dat na webu Mastercard a třetí možnost momentálně mají klienti ČSOB. A to prostřednictvím aplikace mobilního bankovnictví, kde si zvolí, kterou ze svých platebních karet chtějí do Click to Pay přidat. Po potvrzení kontaktních údajů proběhne ověření přes Smart klíč.

Prostřednictvím Click to Pay, které je alternativou například k uloženým platebním údajům v prohlížeči, lze dnes v ČR zaplatit již u více než devíti tisíc internetových obchodů, kterým platební brány zajištují společnosti Global Payments nebo GoPay. To, že e-shop službu podporuje, pozná uživatel podle jejího loga. Při placení pomocí Click to Pay lze rovněž ušetřit nebo získat mimořádné odměny u několika vybraných obchodníků.

