Klient Air Bank popsal chytrý telefonický podvod. Jak nenaletět?

Michal F., cíl pokusu o podvod

Bylo 12:33 a volá mi telefonní číslo, na telefonu se zobrazilo že volá Air Bank, tak si říkám aha, asi volají kvůli nějaké spokojenosti nebo s nabídkou nějakých produktů. Zvedám hovor a na druhé straně se profesionálním hlasem představí Radek Březina z Air Bank, zda mluví s Michalem F., co má účet u nás v Air Bank s číslem XYZ, že by se mnou chtěl dodělat žádost o úvěr, kterou jsem nedodělal v mobilní aplikaci ze dne 8.3..

Zarazím se a říkám, že to musí být omyl, protože jsem žádnou žádost nerozpracoval, ani nežádal. Tak mi řekl, že to je divné, že to tu vidí 18:33 a že to teda ještě prověří, že to třeba bude omyl, chvíli čekám…

…pak se ozve znovu a říká, že to je opravdu tak, že 8.3. jsem udělal žádost a také že jsem byl 7.3. na pobočce Air Bank změnit nějaké přihlašovací a kontaktní údaje, tak to se mnou rovnou prověří. Tak mu říkám, že ani na pobočce Air Bank jsem 7.3. nebyl, že to opravdu musí být omyl. Ptá se mě jestli jsem neztratil doklady, že se občas stane, že to podvodníci zkoušejí, změnit takto identitu. Že u mého účtu vidí, že jsem si tam přidal nějaké další telefonní číslo a spároval si telefon Xiaomi XYZ s mobilním bankovnictvím, tak mu říkám, že to nejsem já, ani to není můj telefon. Přepadla mě docela úzkost, že se někdo naboural do mého bankovnictví.

V tom mi oznámí, že se tedy zřejmě jedná o podvod, a že mě přepojí na oddělení policie, kde nadiktuju svoje iniciály, poslední aktivitu, přihlašovací údaje a že mi pomůžou ochránit moje peníze. Jestli mě teda může přepojit. V tu chvíli jsem prozřel a dostal se do stavu uvědomění o co tu jde, že mluvím s podvodníkem. Bylo to hodně autentické a ten člověk uměl fakt dobře hrát roli. Úplně se mi z toho člověka udělalo špatně. Vygooglim si mezitím číslo, ze kterého mi volá a zjišťuju, že je to opravdu podvodník, co se vydává za zaměstnance Air Bank. Požádám ho, aby se mi ještě jednou představil, že mám podezření, že jednám s někým jiným, začne se cukat a hovor končí.