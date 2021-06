Audio: Poslechněte si, jak falešní bankéři loví údaje o kartách

Snaha o vyvolání akutní paniky kvůli údajné hrozbě, vynucování okamžité a neuvážené reakce a další psychické manipulování. To jsou praktiky tzv. vishingu, při kterém se zákeřný útočník pokouší ze své oběti vylákat například důležité přístupové údaje pod uměle navozeným dojmem naléhavosti. Velmi zajímavý případ se podařilo v této oblasti poodhalit a popsat serveru Seznam Zprávy. Figurují v něm Česká spořitelna, její klientka a jeden velmi konkrétní podvodný telefonát.

Redakci získala od této české banky audiozáznam hovoru, ve kterém je téměř se všemi detaily (jména jsou vypípána a hlasy zmodulovány) zachycený typický případ vishingu. Starší paní, evidentně rozespalé a zaskočené, se dovolá cizí muž, který se vydává za zástupce banky. A tvrdí, že se z platební karty klientky někdo pokouší provést platby do zahraničí. Na to má žena podle něj reagovat urychleným sdělením veškerých údajů o kartě včetně kontrolního trojčíslí. Více než pětiminutový hovor nakonec končí včasným zásahem uvědomělého manžela. Jinak by žena mohla klidně přijít o úspory.

Zveřejněný podvodný telefonát, který Česká spořitelna poskytla, má nyní poučit nejen její klienty. Z hovoru je patrné, že útočníkovi k vyvolání obav stačilo znát jen telefonní číslo a jméno. Nezmínil ani jméno konkrétní společnosti. Nebylo to nutné. A podvod se i tak málem kompletně povedl. Zástupci spořitelny varují, že při případné blokaci platební karty nikdy není vyžadována identifikace karty samotné, ale naopak klienta. A to jak přes mobilní aplikaci, tak i při spojení s infolinkou. Nikdy nikomu nedůvěryhodnému nesvěřujte údaje o kartě. A platí to například i o přístupových údajích do internetového bankovnictví. Útočníci umějí být v dnešní době velmi přesvědčiví.

Zdroj: Seznam Zprávy