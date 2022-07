Aplikace My Air zavedla jednu z nejžádanějších funkcí

Velmi pravděpodobně se do té situace také občas dostanete. Jdete něco objednávat v e-shopu či v aplikaci, jako možnost platby zvolíte kartu a… údaje o ní nejsou na daném místě uložené a k dispozici, takže je musíte manuálně vepsat. Pokud je nemáte někde na papírku nebo v poznámce v mobilu (což je fakt špatný nápad), jste nuceni kartu najít a vzít fyzicky do ruky. Tedy, museli jste, pokud patříte mezi klienty Air Bank. Její aplikace My Air ve verzi 7.6 už tento problém eliminuje.

Na obrazovce s kartami a nálepkami se nyní kromě ukázání PINu nebo blokace objevuje také tlačítko Zobrazit údaje. To je schopné ukázat celé číslo karty, jména majitele, datum platnosti a také potřebný CVC kód.

Při nakupování na internetu už nemusíte šmátrat po peněžence s platební kartou, abyste z ní opsali údaje. Nově si je totiž můžete jednoduše zobrazit v aplikaci My Air. Najdete tam tedy CVC kód, platnost karty a její číslo, které si pro větší pohodlí můžete rovnou i zkopírovat. 🙂 pic.twitter.com/J4uyGd1K9b — Air Bank (@Air_Bank) July 13, 2022

Jak uvádí Air Bank v příspěvcích na sociálních sítích Twitter či Facebook a současně potvrzují i komentáře pod nimi, šlo o opravdu hodně žádanou funkci. Nemáme zmapováno, jak jsou na tom ostatní banky, ale toto jistě potěší.

Jak často platíte na internetu kartou?