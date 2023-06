Ačkoli je hodinkový systém Wear OS v mnoha ohledech velmi šikovný, jsou i oblasti, kde pokulhává. Jde například o párování s novým telefonem, kdy zatím (ve své klasické verzi) bezpodmínečně vyžaduje reset hodinek. To by se snad mohlo ještě letos změnit s verzí Wear OS 4 a prsty v tom má Samsung. Jeho prostředí One UI 5.0, které je vystavěné právě na základech chystaného čtvrtého Wear OS, má u aktuální beta verze tuto příjemnou novinku uvedenou.

Jak se již podařilo ve zmíněné betě zjistit, vylepšený proces párování vyžaduje pouze potvrzení přístupu z nového mobilu a také přihlášení ke stejnému Google účtu v hodinkách i telefonu. To jsou celkem snadno splnitelné a logické podmínky. Zatím nebylo oficiálně oznámeno, že stejnou funkci obdrží i “čistý” Wear OS 4, ale je to velmi pravděpodobné. Pak by se možná objevili další zájemci o hodinky s tímto systémem.

