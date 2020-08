Hodinky s Wear OS od podzimu rychlejší a přehlednější

Operační systém pro chytré hodinky Wear OS je v rodině služeb od Google už dlouhou dobu takovým otloukánek. Po více než dvou letech přinese podzimní aktualizace Wear OS řadu potřebných zlepšení. Wear OS nikdy nebyla věnována taková pozornost, jakou by si zasloužil. Z hlediska tržního podílu byl proto převálcován hodinkami od Applu a Samsungu. Pokud ale patříte mezi uživatele, kteří chtějí využívat například služeb Google Pay nebo Google Assistent, tak jste odkázání právě na Wear OS.

Google se chce v podzimní aktualizaci Wear OS zaměřit především na ty nejdůležitější základy. Zlepšit by se tak měl především výkon a výdrž hodinek. Aplikace by měli startovat až o 20% rychleji. Pracovalo se také na zlepšení přehlednosti uživatelského prostředí. Podzimní aktualizace dále přinese podporu očekávané rodiny čipů Snapdragon Wear 4100 a vylepšenou podporu pro LTE. V neposlední řadě bude výrazně zjednodušen proces párovaní hodinek s telefonem. Do teď bylo totiž nutné hodinky při novém párování vždy smazat do továrního nastaveni.

Wear OS dostane v podzimním aktualizaci i funkci časovače pro správné mytí rukou. V souvislosti s aktuální světovou pandemií koronaviru tuto funkci nedávno představil Apple u svých hodinek. Google se dále hodně zaměřil na práci s předpovědí počasí a bude například poskytovat varování, pokud má dojít k náhle změně klimatu ve vaší oblasti.

Aktualizace bude na podzim dostupná pro všechny hodinky postavené na čipu Snapdragon Wear 3100. Google ale vůbec nezmiňuje, kdy přijde nová verze Wear OS postavená na Androidu 11, která je také v přípravě. Místo toho vývojáři jen zmiňují, že se těší na užitečné nové věci, které připravují na rok 2021. To dává tušit, že nám možná ještě nechtějí říct vše. Že by se chystal návrat několikrát zrušených hodinek Pixel Watch?

