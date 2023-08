Wear OS 2 podle všeho přestává podporovat Google Asistenta Google začal na tyto hodinky rozesílat notifikaci, která doporučuje nákup novějšího modelu Naštvaní mohou být především uživatelé hodinek TicWatch Google Asistent je pro chytré hodinky s Wear OS dostupný už několik let, avšak Google se k němu občas staví dost zvláštně. Vždyť třeba Galaxy Watch4 (první hodinky s Wear OS 3) uvedené v roce 2021 dostaly hlasového pomocníka až téměř o rok později. Návod na jeho aktivaci si můžete přečíst u nás na webu. Minulý týden se ale začala internetem šířit zpráva o tom, že starší hodinky nepoužívající Wear OS 3 přestanou Asistenta zcela podporovat. Google totiž začal rozesílat majitelům hodinek s Wear OS 2 notifikaci o končící podpoře pro Google Asistenta. Ve stejné zprávě americký gigant vyzývá k ke koupi novějšího modelu s Wear OS 3. Jakmile o této nepříjemnosti informoval na svém X (Twitteru) leaker Mishaal Rahman, během několika hodin dostal zpětnou vazbu od mnoha dalších lidí, kteří dostali stejnou výzvu. Skutečně to tedy vypadá, že tento chytrý pomocník ukončuje na systému Wear OS 2 svou činnost. Naštvaní budou tedy především uživatelé hodinek TicWatch. Přestože je Wear OS 3 na trhu již druhým rokem se společnosti nepodařilo v tuto chvíli aktualizovat ani prémiové TicWatch 3 GPS (Ultra), natož pak levnější model TicWatch E3. Firma však přislíbila, že se aktualizace blíží, už nějakou dobu běží v beta fázi a dorazit by měla ještě ve třetím čtvrtletí letošního roku. https://twitter.com/MishaalRahman/status/1691832965880246479

Také vám zmizel Asistent Google z Wear OS hodinek? Zdroj: AndroidPolice