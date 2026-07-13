Waze dostává nálož nových funkcí. Do Česka ale hlavní novinka zatím nemíří

  • Waze spouští režim pro motorkáře, který počítá se zkratkami i zákazy pro jednostopá vozidla
  • Nový méně upovídaný režim omezí hlášky, když u jízdy posloucháte hudbu nebo podcast
  • Motorkářský režim míří zatím do Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie, Evropa i Česko chybí

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
13.7.2026 22:00
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waze rezim pro motorkare ai ilustrace
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Navigace od Googlu dlouho myslela hlavně na řidiče aut. Teď Waze poprvé nabízí režim ušitý na míru motorkářům a zároveň se učí být zticha, aby vám při jízdě nepřerušoval hudbu. Tu hlavní novinku ale Česko zatím neuvidí.

Speciální režim pro motorkáře

Motorkářský režim staví na umělé inteligenci, která hledá trasu s ohledem na to, jak se pohybuje jednostopé vozidlo – počítá se zkratkami i zákazy, které pro auta neplatí. Waze podle Googlu dokáže poslat motorku i do užších uliček, kam se běžná navigace pro auta neodváží, a slibuje díky tomu přesnější odhad příjezdu.

waze rezim pro motorkare

Kromě samotné trasy hlídá režim i nástrahy, které řidiče auta zas tak netrápí, ale motorkáři z nich mohou mít pořádně horké chvilky. Aplikace upozorní na výmoly, zpomalovací prahy, zvýšené přechody, mizející krajnice i úzké mosty. O aktuálnost těchto varování se stará vyhrazený tým editorů map pro motorky, který je do systému doplňuje v reálném čase.

Nový režim se zatím spouští jen v Argentině, Brazílii, Kolumbii, Malajsii, Mexiku, Peru a na Filipínách – do Evropy, a tím pádem ani do Česka, motorkářská navigace v současné době bohužel nemíří. Kdy dorazí k nám, Waze neupřesnil.

Méně upovídaný Waze

Druhá novinka potěší každého, kdo u volantu (nebo řídítek) rád poslouchá hudbu či podcast. Méně upovídaný režim ořeže množství hlášek na minimum a nechá vás poslouchat v klidu. Na to důležité – blížící se odbočku, změnu pruhu nebo varování před nebezpečím – vás navigace upozorní pořád, jen s tou vatou kolem si dá pauzu. Tuhle funkci pouští Waze na rozdíl od motorkářského režimu globálně na Androidu i iOSu.

Navigace se navíc učí z vašich předchozích jízd. Pokud dáváte přednost dálnicím před okreskami (nebo naopak), začne vám takové trasy nabízet jako první. Personalizaci si můžete v nastavení kdykoli vypnout, pokud o učení nestojíte.

Díky Gemini rozumí Waze i mluvenému slovu

Poslední porce novinek se opírá o umělou inteligenci Gemini. Hlášení dopravní situace hlasem, o kterém jsme psali už dřív, teď zvládne víc než jen nehody a kolony – nově nahlásíte i uzavírku nebo chybu v mapě prostou větou typu „tady je silnice uzavřená“. Zatím ale funguje jen v angličtině, čeština si podle všeho ještě počká.

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Do vínku dostává Gemini i hledání cíle. Místo ťukání do mapy se stačí zeptat přirozenou řečí – třeba „najdi mi kavárnu, která má teď otevřeno“ nebo „kde nejblíž zaparkuju“. Tahle funkce zatím běží jen pro uzavřenou skupinu testerů.

Chybí vám ve Waze režim pro motorkáře, nebo vám současná navigace vyhovuje?

Zdroje: Google, 9to5Google

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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