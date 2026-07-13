Waze dostává nálož nových funkcí. Do Česka ale hlavní novinka zatím nemíří Hlavní stránka Zprávičky Waze spouští režim pro motorkáře, který počítá se zkratkami i zákazy pro jednostopá vozidla Nový méně upovídaný režim omezí hlášky, když u jízdy posloucháte hudbu nebo podcast Motorkářský režim míří zatím do Latinské Ameriky a jihovýchodní Asie, Evropa i Česko chybí Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 13.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Navigace od Googlu dlouho myslela hlavně na řidiče aut. Teď Waze poprvé nabízí režim ušitý na míru motorkářům a zároveň se učí být zticha, aby vám při jízdě nepřerušoval hudbu. Tu hlavní novinku ale Česko zatím neuvidí. Speciální režim pro motorkáře Motorkářský režim staví na umělé inteligenci, která hledá trasu s ohledem na to, jak se pohybuje jednostopé vozidlo – počítá se zkratkami i zákazy, které pro auta neplatí. Waze podle Googlu dokáže poslat motorku i do užších uliček, kam se běžná navigace pro auta neodváží, a slibuje díky tomu přesnější odhad příjezdu. Kromě samotné trasy hlídá režim i nástrahy, které řidiče auta zas tak netrápí, ale motorkáři z nich mohou mít pořádně horké chvilky. Aplikace upozorní na výmoly, zpomalovací prahy, zvýšené přechody, mizející krajnice i úzké mosty. O aktuálnost těchto varování se stará vyhrazený tým editorů map pro motorky, který je do systému doplňuje v reálném čase. Nový režim se zatím spouští jen v Argentině, Brazílii, Kolumbii, Malajsii, Mexiku, Peru a na Filipínách – do Evropy, a tím pádem ani do Česka, motorkářská navigace v současné době bohužel nemíří. Kdy dorazí k nám, Waze neupřesnil. Méně upovídaný Waze Druhá novinka potěší každého, kdo u volantu (nebo řídítek) rád poslouchá hudbu či podcast. Méně upovídaný režim ořeže množství hlášek na minimum a nechá vás poslouchat v klidu. Na to důležité – blížící se odbočku, změnu pruhu nebo varování před nebezpečím – vás navigace upozorní pořád, jen s tou vatou kolem si dá pauzu. Tuhle funkci pouští Waze na rozdíl od motorkářského režimu globálně na Androidu i iOSu. Navigace se navíc učí z vašich předchozích jízd. Pokud dáváte přednost dálnicím před okreskami (nebo naopak), začne vám takové trasy nabízet jako první. Personalizaci si můžete v nastavení kdykoli vypnout, pokud o učení nestojíte. Díky Gemini rozumí Waze i mluvenému slovu Poslední porce novinek se opírá o umělou inteligenci Gemini. Hlášení dopravní situace hlasem, o kterém jsme psali už dřív, teď zvládne víc než jen nehody a kolony – nově nahlásíte i uzavírku nebo chybu v mapě prostou větou typu „tady je silnice uzavřená“. Zatím ale funguje jen v angličtině, čeština si podle všeho ještě počká. Mapy Google v Polsku zaplavila nevhodná jména památek. Google je teď narychlo opravuje Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Do vínku dostává Gemini i hledání cíle. Místo ťukání do mapy se stačí zeptat přirozenou řečí – třeba „najdi mi kavárnu, která má teď otevřeno“ nebo „kde nejblíž zaparkuju“. Tahle funkce zatím běží jen pro uzavřenou skupinu testerů. Chybí vám ve Waze režim pro motorkáře, nebo vám současná navigace vyhovuje? Zdroje: Google, 9to5Google Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android aplikace Google Gemini Navigace Waze Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024