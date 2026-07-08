Mapy Google v Polsku zaplavila nevhodná jména památek. Google je teď narychlo opravuje Hlavní stránka Zprávičky Mapy Google v Polsku o víkendu zaplavila vulgární a urážlivá jména desítek varšavských památek a úřadů Za přejmenováním je zneužití funkce, přes kterou mohou návrhy názvů míst posílat sami uživatelé Google závadné názvy maže a blokuje odpovědné účty – většinu vrátil zpět už během pondělního rána Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.7.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Jedním z pilířů Map Google je to, že jejich data pomáhají zpřesňovat sami uživatelé. V Polsku ale někdo tuhle otevřenost o uplynulém víkendu obrátil naruby – u desítek nejznámějších varšavských míst se místo oficiálních názvů objevila vulgární, provokativní a v některých případech i fašistická jména. Google závadné názvy postupně maže a většinu z nich vrátil zpět už během pondělí. Co se v Mapách Google objevilo? Podle serveru Notes from Poland šlo o koordinovanou vlnu úprav, která zasáhla zhruba 80 lokací, převážně ve Varšavě. Prezidentský palác se v aplikaci na čas změnil na „Palác chuligánů“ – zřejmě jde o narážku na fotbalovou minulost prezidenta Karola Nawrockého. Muzeum Varšavského povstání neslo jméno „Muzeum povstání třetí říše“ a Hrob neznámého vojína se změnil na „Hrob známého vojáka SS“. Piłsudského náměstí figurovalo jako „Dzeržinského náměstí“ po zakladateli sovětské tajné policie a Palác na vodě ve varšavských Lazienkách dostal odkaz na Epsteinův ostrov. Část přejmenování byla otevřeně obscénní. Nákupní centrum Złote Tarasy se v mapách proměnilo ve vulgární přesmyčku vlastního názvu, podobně dopadla i řada dalších míst. Jak Mapy Google umožňují měnit názvy míst? Mapy Google z velké části spoléhají na komunitu – uživatelé mohou navrhovat opravy a doplnění včetně názvů míst. Takové návrhy obvykle procházejí ověřením, než se zobrazí ostatním. Právě tenhle mechanismus ale v Polsku zjevně selhal, protože se závadná jména dostala k veřejnosti ve velkém počtu. Jak se tolik falešných úprav dostalo přes moderaci, zatím Google podrobně nevysvětlil. Šlo o útok, nebo o žert? První spekulace mířily na ruskou stopu, polská vláda ji ale odmítla. Náměstek ministra pro digitalizaci Dariusz Standerski v rozhovoru pro server Onet uvedl, že podle dostupných informací nešlo o útok ani organizovanou akci, ale spíš o „děti, které si hrají“. Přejmenování dal do souvislosti s technickou chybou, která podle něj mohla vzniknout při aktualizaci mapových systémů. Sama firma se vyjádřila stroze. Polské zastoupení Googlu uvedlo, že průběžně odstraňuje nevhodná jména přiřazená k řadě míst v Polsku a blokuje účty, které za nimi stojí. Většinu úprav se podařilo vrátit do původního stavu už během pondělního rána. Setkali jste se s chybným názvem místa v Mapách Google i vy? Zdroje: Notes from Poland, 9to5Google, TVP World Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aplikace Google Maps Mapy Google Navigace Mohlo by vás zajímat Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1.2025 Řidiči, zbystřete! Mapy.cz se teď umí vypořádat s nečekanou překážkou na trase Libor Foltýnek 23.6.2024 Skrytá funkce Androidu, o které možná nevíte. Ušetří vám gigabajty místa! (návod) Libor Foltýnek 11.12.2024 Android Auto přináší vylepšení, po kterém volali řidiči už dlouho Libor Foltýnek 30.11.2024 Máte chytré osvětlení IKEA? Tuhle novou funkci určitě oceníte Adam Kurfürst 15.12.2024 Na Obchod Play přišla skvělá aplikace, která vám nahlas přečte knihu i PDF. Ovládá i češtinu Adam Kurfürst 24.8.2024