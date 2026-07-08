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Mapy Google v Polsku zaplavila nevhodná jména památek. Google je teď narychlo opravuje

  • Mapy Google v Polsku o víkendu zaplavila vulgární a urážlivá jména desítek varšavských památek a úřadů
  • Za přejmenováním je zneužití funkce, přes kterou mohou návrhy názvů míst posílat sami uživatelé
  • Google závadné názvy maže a blokuje odpovědné účty – většinu vrátil zpět už během pondělního rána

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.7.2026 12:00
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Jedním z pilířů Map Google je to, že jejich data pomáhají zpřesňovat sami uživatelé. V Polsku ale někdo tuhle otevřenost o uplynulém víkendu obrátil naruby – u desítek nejznámějších varšavských míst se místo oficiálních názvů objevila vulgární, provokativní a v některých případech i fašistická jména. Google závadné názvy postupně maže a většinu z nich vrátil zpět už během pondělí.

Co se v Mapách Google objevilo?

Podle serveru Notes from Poland šlo o koordinovanou vlnu úprav, která zasáhla zhruba 80 lokací, převážně ve Varšavě. Prezidentský palác se v aplikaci na čas změnil na „Palác chuligánů“ – zřejmě jde o narážku na fotbalovou minulost prezidenta Karola Nawrockého. Muzeum Varšavského povstání neslo jméno „Muzeum povstání třetí říše“ a Hrob neznámého vojína se změnil na „Hrob známého vojáka SS“. Piłsudského náměstí figurovalo jako „Dzeržinského náměstí“ po zakladateli sovětské tajné policie a Palác na vodě ve varšavských Lazienkách dostal odkaz na Epsteinův ostrov.

Část přejmenování byla otevřeně obscénní. Nákupní centrum Złote Tarasy se v mapách proměnilo ve vulgární přesmyčku vlastního názvu, podobně dopadla i řada dalších míst.

Jak Mapy Google umožňují měnit názvy míst?

Mapy Google z velké části spoléhají na komunitu – uživatelé mohou navrhovat opravy a doplnění včetně názvů míst. Takové návrhy obvykle procházejí ověřením, než se zobrazí ostatním. Právě tenhle mechanismus ale v Polsku zjevně selhal, protože se závadná jména dostala k veřejnosti ve velkém počtu. Jak se tolik falešných úprav dostalo přes moderaci, zatím Google podrobně nevysvětlil.

Šlo o útok, nebo o žert?

První spekulace mířily na ruskou stopu, polská vláda ji ale odmítla. Náměstek ministra pro digitalizaci Dariusz Standerski v rozhovoru pro server Onet uvedl, že podle dostupných informací nešlo o útok ani organizovanou akci, ale spíš o „děti, které si hrají“. Přejmenování dal do souvislosti s technickou chybou, která podle něj mohla vzniknout při aktualizaci mapových systémů.

Sama firma se vyjádřila stroze. Polské zastoupení Googlu uvedlo, že průběžně odstraňuje nevhodná jména přiřazená k řadě míst v Polsku a blokuje účty, které za nimi stojí. Většinu úprav se podařilo vrátit do původního stavu už během pondělního rána.

Setkali jste se s chybným názvem místa v Mapách Google i vy?

Zdroje: Notes from Poland, 9to5Google, TVP World

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O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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