Řidiči, pozor! Waze ukončuje podporu hromadě Android zařízení

Navigační aplikace Waze brzy přestane podporovat zařízení s Androidem 9 a starším Změna se dotkne nejen starých telefonů, ale především infotainment systémů v autech Aplikace bude dál fungovat, ale bez nových funkcí a aktualizací Publikováno: 13.8.2025 06:00 Pokud používáte Waze na starším zařízení s Androidem, máme pro vás špatnou zprávu. Google se rozhodl ukončit podporu navigační aplikace pro všechna zařízení s Androidem 9 Pie a starším. Beta verze 5.9.90 už vyžaduje minimálně Android 10, zatímco současná stabilní verze stále funguje od Androidu 8.0. Nejde přitom o malou skupinu uživatelů. Podle oficiálních statistik stále 12,4 % všech Android zařízení běží na verzi 9 nebo starší. A to nejsou jen staré telefony schované v šuplíku – problém se týká především automobilových infotainment systémů třetích stran, které často nedostávají žádné aktualizace. Co to znamená v praxi? Uživatelé starších verzí Androidu už brzy uvidí oznámení, že jejich zařízení nebude dostávat nové funkce ani aktualizace. Aplikace zatím fungovat nepřestane – stále budete moci navigovat, dostávat dopravní informace v reálném čase a využívat komunitní hlášení o nehodách či policejních kontrolách. Jenže bez aktualizací je to časovaná bomba. Postupem času přestanou fungovat jednotlivé funkce, až nakonec aplikace odejde úplně. Kdy přesně k tomu dojde, nikdo neví – může to být otázka měsíců, ale klidně i let. Největší problém? Auta s Androidem Zatímco vyměnit starý telefon není až takový problém, s auty je to jiná písnička. Řada automobilových infotainment systémů třetích stran (které koupíte například na Aliexpressu) běží na upraveném Androidu, který často nikdy nedostane ani jedinou aktualizaci. Majitelé takových vozů se najednou ocitnou v situaci, kdy jim jedna z klíčových navigačních funkcí postupně přestane fungovat. Existují alternativy? Dobrou zprávou je, že Google Mapy zatím podporují Android 8.0 a vyšší. Pro uživatele starších zařízení tak existuje alespoň dočasná alternativa. Jenže kdo ví, jak dlouho to vydrží – i Mapy jednou svou podporu omezí. Pro majitele starších aut s Androidem může být řešením použití telefonu s Android Auto, pokud ho jejich systém podporuje. Nebo klasicky – držák na telefon a navigace přímo z mobilu. Není to elegantní, ale funguje to. Proč Google ruší podporu? Z technického pohledu dává ukončení podpory smysl. Udržovat kompatibilitu se starými verzemi znamená omezovat vývoj nových funkcí a zvyšovat bezpečnostní rizika. Změna by se měla objevit ve stabilní verzi během několika týdnů. Beta verze s novými požadavky kolují už od konce července, takže oficiální vydání je za dveřmi. Pokud patříte mezi postižené uživatele, je čas začít hledat alternativy. Týká se konec podpory Waze i vašeho zařízení? Zdroj: 9to5google