Tip: Zkuste šikovné Výtvory v appce Fotky Google

Aplikace Fotky Google je u uživatelů populární hlavně díky tomu, že zajišťuje poměrně snadné zálohování snímků a videí z mobilu do cloudového úložiště. Vytváří tak jakousi zálohu a k obsahu se dá navíc dostat i z jiných zařízení. Pro mnoho majitelů Android mobilu a Google účtu jde zcela logicky o první volbu pro správu fotek. A to i přesto, že služba nedávno zavedla nová, přísnější pravidla pro ukládání.

Pokud tuto appku občas používáte, jistě jste si všimli i několika možností editace fotek a videí. Spousta funkcí přitom přibyla během posledního roku. Upravovat jeden soubor jde ve Fotkách Google každopádně celkem obstojně. Věděli jste ale, že aplikace nabízí i několik forem kombinací fotek či videí? Takto vytvořený obsah se jmenuje přímo Výtvory a Google níže zmíněnými funkcemi konkuruje aplikacím, po kterých dříve museli uživatelé kvůli pokročilejší editaci či kreativnější tvorbě sáhnout. Co tedy tato sekce nabízí?

Výtvory v aplikaci Fotky Google

K následujícím nástrojům je možné se dostat dvěma způsoby. První cestou je prostřední karta Hledat ve spodním menu. Když srolujete dolů, uvidíte sekci Výtvory a v ní jednotlivé nástroje plus prohlížeč již “poskládaných” děl. Druhou možností je najít na třetí kartě Knihovna tlačítko Nástroje a poté si ze sekce Vytvořit vybranou funkci vybrat. Z obou míst se dají nástroje rovnou spouštět.

Animace

V podstatě primitivní nástroj, který z vybraných snímků udělá animaci tím, že je poskládá za sebe. Pokud jste tedy například pořídili sekvenci navazujících fotek (které nejdou v běžném editoru jinak spojit), můžete je zkombinovat zde. Výstupním formátem je GIF.

Koláže

Grafický styl, kvůli kterému dodnes spousta lidí stahuje do mobilu dodatečné aplikace. Vlastní možnost skládání má třeba i Instagram, ale je určitě dobře, že koláže najdeme i ve Fotkách Google. Po výběru fotek se o poskládání koláže automaticky stará algoritmus, což nemusí vždy nutně dopadnout nejlíp. Zdá se, že zpětná editace možná není, což je škoda.

Filmy

I kvůli tomuto obsahu míří do telefonů všelijaké editační aplikace. Přesně takové jsou bohužel často původcem hackerských útoků a malwarových obtíží. Než tedy půjdete hledat jiný nástroj pro vytvoření filmu z fotek a videí, zkuste ten v aplikaci Fotky Google. Funguje spolehlivě, jen nečekejte žádné hrátky s efekty. Obsah můžete do filmu vkládat sami, případně to nechat na umělé inteligenci a analýze fotek v rámci tematických šablon.

Filmové fotky

Toto je úplně nejnovější položka mezi Výtvory. V tuto chvíli se nám ji zatím nepodařilo “proubudit”, nicméně její poslání a schopnosti už známe. Ze série snímků dokáže udělat pohyblivou animaci objektů na nich.

Které editační funkce ve Fotkách Google používáte?