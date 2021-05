Google Fotky teď mají úžasnou funkci, která umí kouzelně rozhýbat snímky

I když se Google před několika měsíci oznámením o nových pravidlech pro (ne)placené využívání v Google Fotkách postaral o to, že mnoho uživatelů začalo hledat jinou alternativu, neustále se snaží tento svůj užitečný nástroj vylepšovat. A to skutečně zajímavým způsobem, který musí věrné fanoušky těšit. A utvrzovat v tom, proč přecházet nechtějí. Jednou z nejpoutavějších novinek je funkce Cinematic photos aneb Filmové fotky, kterou Google pro aplikaci Fotky představil nejprve vloni v prosinci a nyní znovu připomenul s novými ukázkami. Jde o nástroj, který dokáže s pomocí umělé inteligence rozpohybovat běžné snímky.

Po kliknutí se spustí animace...

Pořídili jste někdy fotku a říkali jste si “páni, to by dobře vypadalo trochu rozpohybované”? Tak to jste přesně na stopě zmíněné funkci. AI vyzbrojená daty ze strojového učení zvládne běžný snímek vzít, zhodnotit jeho hloubku, objekty v popředí i v pozadí a vytvořit krátkou animaci. Pokud uživatel chce, zvládne tako “slít” dohromady i dvě různé fotografie.

Po kliknutí se spustí animace…Takto vytvořenou animaci je možné následně nejen uložit, ale i sdílet přátelům. A to ve formě videa. Cinematic photos neboli Filmové fotky jsou běžně k dispozici v aplikaci Google Fotky a měly by se u vybraných snímků samy nabízet v rámci procházení Vzpomínek. Nám se ale ještě nepodařilo je probudit. Každopádně si zkontrolujte, jestli máte tento nástroj povolený. A to v menu pod ikonkou profilu > Nastavení Fotek > Vzpomínky > Rozšířená nastavení > Filmové fotky.

Funguje vám tato kreativní novinka?

Zdroj: Google 1 a 2