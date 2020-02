Chcete se oprostit od přechytralých telefonů? Pořiďte si tento vytáčecí

Spousta vynálezů vzniká ve stavu nouze nebo nespokojenosti. A někdy i kvůli averzi k jiným řešením. Přesně to je případ vytáčecího mobilního telefonu, který nedávno zkonstruovala americká inženýrka Justine Haupt. Vynálezkyni štve, že jsou všechny současné telefony vybaveny zbytečně velkými displeji a nepotřebnými funkcemi. A rozhodla se ukázat, co všechno stačí, aby uměl telefon. “Žijeme v hypepropojeném světě dotykových telefonů, které nad námi mají nadvládu a často jim ani nerozumíme. Chtěla jsem vytvořit něco, co bude hmatatelné a moje vlastní. A zároveň to podpoří mé výmluvy, že nerada posílám textovky,” píše na svém blogu autorka projektu. Stvořila tedy vytáčecí mobilní telefon, který je vybaven rotačním číselníkem, plnohodnotnou externí anténou, primitivním ePaper displejem a pár tlačítky.