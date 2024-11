Vyhledávač Google možná změní to, na co jsme léta zvyklí. Jaký je váš názor?

Vyhledávač Google překvapil uživatele změnou v tmavém režimu

Výsledky vyhledávání bůhvíproč zobrazují oranžovou barvou

Na příčině se lidé neshodnou, spolehlivé řešení spíše neexistuje

Vyhledávač Google si v průběhu posledních měsíců prošel významnými změnami zejména v souvislosti s umělou inteligencí. K nám do Česka však AI-poháněné souhrny vyhledávání ještě nedorazily, a tak náš pomyslný vlak stále jezdí po starých kolejích. Brzy by se však mohlo změnit něco, na co jsme roky zvyklí.

Titulky webových stránek ve výsledcích vyhledávání Google se vykreslují modrou barvou. Pokud jsme je již navštívili, zbarví se fialově, abychom je mohli snadno odlišit. Stejné barvy využívá i tmavý motiv, který mnozí uživatelé preferují. Uvnitř mobilního rozhraní (jak v nativní aplikaci, tak v prohlížeči Chrome) se takzvaný „dark mode“ může poměrně značným způsobem odlišit od své současné podoby.

Google patrně testuje zbarvení výsledků vyhledávání do oranžova. Mnozí uživatelé sociální sítě Reddit jsou přesvědčeni, že se barva přizpůsobuje motivu smartphonu, nebo dokonce desktopového Chromu či Gmailu. Jiní však oponují tvrzením, že oranžově nemají zbarvenou žádnou službu ani systémové rozhraní.

Pravděpodobně se jedná o experiment, kterým se Google snaží nahradit modrou barvu v tmavém režimu za odstín příjemnější na pohled. Reakce komunity jsou však smíšené a spousta uživatelů hledá způsob, jak se vrátit ke starému nastavení.

„Do vyhledávání v Chromu jsem zadal gmail.com, stiskl 3 tečky a vybral desktopový režim. Pak jsem na stránce Gmailu kliknul na verzi prohlížeče. Následně jsem šel do nastavení, přepnul na světlý motiv a už si nepamatuji, jestli jsem musel kliknout na uložit, ale když jsem znovu načetl vyhledávání Google, bylo to opravené,“ píše na Redditu jeden ze zasažených uživatelů. Konkrétní spolehlivé řešení však spíše neexistuje.

Zda se Google rozhodne pro nějaké širší rozšíření oranžových výsledků vyhledávání, zatím není jasné.

Setkali jste se ve vyhledávači Google s touto změnou?

Zdroje: Reddit (1, 2), 9to5Google, Tech-Issues Today