Objevený Huawei patent ukazuje na telefon s vysouvacím displejem

Zatímco na trhu se více či méně úspěšně zabydlují telefony s ohebnými displeji, výrobci už kreativně přemýšlí nad další budoucností obrazovek. Nabízí se pochopitelně hlavně rolování nebo vysouvání displejů z jejich kompaktní podoby. Předvedla to na začátku března u svých prototypů například firma TCL. Jeden z jejích přístrojů pracoval na principu vysouvání displeje z hlavního těla telefonu. S téměř totožným řešením se teď vytasilo i čínské Huawei. Lépe řečeno nevytasilo, nizozemská redakce serveru LetsGoDigital objevila zaregistrovaný patent, kterým si chce Huawei vlastní vysouvací displej chránit. A to jak v domovské zemi, tak i celosvětově.

V patentových podkladech jsou vidět dvě různé varianty. Obě nápadně připomínají ohebný Mate Xs, ale tentokrát by se podle nich měl displej “rolovat” zpoza jeden z bočních okrajů přístroje. Ve variantě A by uživatel rozvinul obrazovku uchopením přístroje za levou a pravou stranu a roztažením. To by se pochopitelně dělalo na několikapalcovém displeji velmi obtížně, ale na obrázcích je vidět cosi jako tlačítko. Teoreticky by se tak mohl o vysouvání starat motorek. Ve variantě B by pak měl být vysouvací displej v tomto Huawei telefonu odklopitelný prsty. Na papíře to zatím vypadá skvěle. Ale jak to tak s patenty bývá. mnohdy jen hrání nápady a nikdy se nedostanou ze šuplíku do výroby. Uvidíme, jak to dopadne s tímto.

Používali byste telefon s takovým designem?

Zdroj: hcentral, LGD