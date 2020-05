Výrobci telefonů nabízí velké jarní slevy

Kvůli koronakrizi se prodeje elektroniky drasticky propadají. Výrobci telefonů se proto předhánějí a nabízí velké slevy. Xiaomi má do 17. května slevovou akci, ve které nabízí telefony za sníženou cenu. Slevy se pohybují od 400 do 3300 korun. Platí, že čím vyšší cena, tím větší sleva. V akci nabízí modely Redmi Note 8T, Mi Note 10, Mi Note 10, Redmi 8A nebo Redmi Note 8 PRO.

Trochu netradičně se k tomu postavil Samsung. Ten nenabízí telefony za sníženou cenu, ale ke každému prodanému kusu nabízí cashback. Po zakoupení přístroje odešlete kód z účtenky z webu výrobce a ten vám pak příslušnou částku pošle na účet. Ta je u levnějších modelů 1000 Kč a u těch nejdražších 6000 Kč. Tato akce je časově omezená do 24. května. Akce se týká jak telefonů Galaxy Note10+, Galaxy S10+, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy S10 Lite, Galaxy A71 a Galaxy A51 tak i chytrých hodinek Galaxy Watch a Galaxy Watch Active2.

Další mezi výrobci, kteří nabízí slevy je Huawei. Ten láká zákazníky na dárky. Ke každému zakoupenému zařízení dostanete zdarma nějaký bonus. Dalším lákadlem je kolo štěstí, na kterém si můžete vytočit slevu od 150 do 600 Kč podle hodnoty nákupu. A aby toho nebylo málo, tak firma nabízí tzv. bleskové slevy. Každý den od 12:00 do 14:00 hodin a od 20:00 do 24:00 hodin si můžete koupit vybrané produkty až o 60% levnější. Akce je omezená do 17. května.

Plánujete si pořídit telefon ve slevě?

Zdroj: xm.cz, samsung.com, shop.huawei.com