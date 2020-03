“Zaveďte opět vyměnitelné baterie,” možná přikáže EU výrobcům telefonů

Když se na půdě Evropské unie objevil nápad sjednotit nabíjecí konektory mobilních telefonů do standardu USB-C, naštval se vlastně jen Apple. Tomu se pochopitelně nechce odcházet od jeho unikátního Lightningu, zatímco ostatní výrobci by k tomuto rozhraní asi dříve nebo později postupně došli. Dá se očekávat, že tady politici a firmy nějakou společnou řeč najdou. Ovšem to, co si na stůl k projednání zařadila Evropská komise nyní, bude tvrdší oříšek. Nizozemský ekonomický magazín Het Financieele Dagblad přišel s informací, která hovoří o plánech přinutit výrobce dávat do mobilních telefonů vyměnitelné baterie. Důvodem je ekologičtější zacházení s elektronikou a její obnovitelnost.

Členové evropské komise by měli v nejbližších dnech projednávat nápad, jestli a jak k tomu výrobce přinutit. Zatímco před několika lety byly vyměnitelné baterie naprosto běžné, dnes už jsou raritou. Mohou za to hlavně složitější konstrukce telefonů a nároky na odolnost. Články jsou tedy v telefonech nalepené či přišroubované. Firmám se to ale samozřejmě hodí i po obchodní stránce. Po průměrné dvouleté životnosti baterie zákazníci raději sáhnou po novém telefonu než po výměně. Jestliže si nemohou jednoduše baterii vyměnit doma a v servisu jim to přijde drahé, telefon často skončí v šuplíku či popelnici a nahrazuje jej nový.

Takový nápad se pochopitelně setká s odporem. Mezi logické argumenty firem bude patřit bezpečnost a případně i odolnost. Výrobci nebudou chtít, aby se uživatelé “hrabali” v telefonech a případně do nich snad dávali i neoriginální články. Na druhou stranu – když jsme to mohli dělat před několika lety, proč by to nešlo i teď? Způsob by se určitě našel. Uvidíme, jak se bude vyvíjet projednávání v komisi a případné následné jednání s výrobci. Kromě tohoto nařízení navíc vedení EU zvažuje vytvořit kolektivní systém pro sběr elektroodpadu. Ten by situaci pomáhal řešit z druhé strany – stará elektronika by efektivněji směrovala k recyklaci na správných místech.

Jak zjistit, kolik nabíjecích cyklů má baterie Android mobilu a jaká je její životnost čtení: 4 minuty ( uložit na později ) čtení: 4 min. uloženo uložit na později 4 min. uloženo

Měly by být znovu zavedeny vyměnitelné baterie?

Zdroj: GSM Arena