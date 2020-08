Zamyšlení: vyjadřuje tečka za větou naštvanost?

Tečka. Interpunkční znaménko, které není nijak zajímavé. Tedy, alespoň v knihách, e-mailech či zpravodajstvích, kterým jsme třeba my. Jenže když napíšete tečku při dokončení krátké zprávy v některém z messengerů svému kamarádovi, může to pro druhého znamenat ledacos. Signál podráždění, naštvanosti nebo toho, že věc berete za uzavřenou. Druhá strana tomu přitom nemusí přikládat takovou váhu, jako právě vy. Dnešní zamyšlení tedy bude o tom, zda vyjadřuje tečka za větou naštvanost.

Lingvisté mají jasno

Studie z Binghamtonské univerzity v New Yorku ukázala, že tečku za větou berou mladí lidé jako signál naštvanosti, podráždění a toto interpunkční znaménko je vyloženě straší. Dle lingvistů to berou většinou jako projev hněvu a nesouhlasu. Týká se to hlavně těch, kteří jsou známí jako generace Z, tedy mladých lidí, kteří mají smartphone v podstatě od malička. K této problematice se vyjádřil rovněž spisovatel Rhiannon Cosslett, který sdílel tweet: “Starší publikum – uvědomujete si, že ukončení věty v e-mailu či chatu je pro mladé lidi vyloženě nepřátelské? Jsem zvědav, jak to vnímáte”, uzavřel svou otázku.

Kdo je lingvista? Lingvista neboli jazykovědec je odborník zabývající se lingvistikou, vědou zkoumající přirozený jazyk. Podle oblasti svého zaměření se lingvistika dále dělí na deskriptivní, teoretickou a aplikovanou lingvistiku. K lingvistickým disciplínám patří fonetika, fonologie, lexikologie, morfologie, syntax či sémantika.

Vyjadřuje tečka za větou naštvanost?

K němu se zanedlouho vyjádřila také další spisovatelka – Sophia Hannah. Ta požádala svého 16 letého syna o názor. Ten ji řekl, že pokud by dostal zprávu s tečkami na konci vět, myslel by si o odesílateli, že je divný, starý nebo hloupý. Dle odborníků je to dáno tím, že ladí lidé, kteří komunikují skrz chat vyjadřují své myšlenky v krátkých větách, které pošlou jako samostatnou zprávu. Tečku pak používají pouze proto, aby dali najevo svou naštvanost a podrážděnost. Navíc ji nepovažují za důležitou, jelikož věta je ukončena pouhým odesláním.

Vědkyně Celia Klin se na toto konto vyjádřila, že když lidé mluví, sdělují své emoce výrazem v obličeji, tónem hlasu a pauzou mezi větami. Když však člověk píše SMS, nemá tyto prostředky k dispozici. Využívá tak smajlíky, úmyslné překlepy, které mají napodobit slang či právě interpunkci. Ta je však využívána k tomu, aby bylo jasné, že máte negativní tón či klesající intonaci (pokud jich použijete více).

Tyto informace jsou pro nás extrémně zajímavé a musíme přiznat, že se zakládají na pravdě. I já sám považuji tečku v chatu s kamarádem/přítelkyní za něco neobvyklého. Pokud mi někdo napíše tečku, vnímám to sice ne nutně jako negativní, ale spíše podstatnou část toho, co mi chtěl druhý sdělit. Zkrátka tuto informaci považuji za důležitější. Za to když si píšu s tátou, babičkou nebo šéfem, beru to jako něco automatického a nepřipadá mi to zvláštní.

Poznáte rozdíl?

“Přijď brzy domů, večeře bude na stole” vs. “Přijď brzy domů, večeře bude na stole.”

“V pohodě, zaplatil jsem to” vs. “V pohodě, zaplatil jsem to.”

“Nemusíš mi pomáhat, už jsem to udělal” vs. “Nemusíš mi pomáhat, už jsem to udělal..”

Je ale pravda, že i rodiče se učí a tečku už příliš nepoužívají. Sice se nevyjadřují jako my a neodesílají každou myšlenku zvlášť, ale větu ukončí spíše smajlíkem, než tečkou. Je zvláštní že se o tomto tématu příliš nemluví (alespoň v našich končinách), jelikož si pak lidé vykládají zprávy od druhých špatně.

Vyjadřuje dle vás tečka za větou naštvanost?