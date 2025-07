Vydavatelům her vadí úspěšná hráčská iniciativa Stop Destroying Videogames

Herní asociace Video Games Europe se vyjádřila nesouhlasně k iniciativě Stop Destroying Videogames. Jedná se o občanskou iniciativu založenou s cílem přimět vydavatele, aby umožnili hráčům hrát zakoupené herní tituly i poté, co skončí oficiální podpora.

Všechno je online

Hry v devadesátkách se šířily po disketách a fungují dodnes, když máte kompatibilní hardware nebo emulátor. Dnes se stahují z internetu a musíte mít účet u produkční společnosti, abyste hru mohli hrát. Často je nutné mít i předplatné.

Dává to smysl, protože o úspěšné hry se vydavatelé starají, a to stojí peníze. Jedná se jak o opravy chyb, tak o nové levely a nebo „jen“ provoz serverů. Ty jsou nutné k hraní online her. Zmíněné praktiky navíc vedou k minimalizaci pirátství a podvodům ve hrách. Bez přihlášení k serveru si nezahrajete a obejít zabezpečení serveru je na rozdíl od cracknutí offline hry prakticky nemožné.

Hry stárnou

Problém je v tom, že v určitém okamžiku se vydavatelům provoz serverů přestane vyplácet. Po letech lidé o hru ztratí zájem, nové licence se neprodávají a předplatné neexistuje nebo nepokrývá náklady. Vydavatelé pak server odstaví a hráči mají smůlu.

Online svět je po vypnutí nedostupný. Hráči přijdou o uložený postup, včetně zaplacených mikrotransakcí za nákup vybavení. V některých případech vydavatel vydá patch, který kterému zůstane funkční aspoň offline část hry, pokud existuje a dává smysl. Vzácně komunita dokáže zprovoznit alternativní server.

Hra Vydavatel Rok vypnutí Důsledek Alternativa The Crew Ubisoft 2024 Hra zcela nehratelná, i solo režim vyžadoval server Ne SimCity (2013) Electronic Arts Neúplné vypnutí Původně online only, později patch umožnil offline Oficiální patch Wii U / 3DS online Nintendo 2024 Desítky her ztratily online funkce Ne MAG Sony 2014 Čistě online hra, po vypnutí serveru nehratelná Ne Marvel Heroes Disney / Gazillion 2017 Hra zcela vypnuta a odstraněna Ne City of Heroes NCSoft 2012 Oficiální servery vypnuty Ano – Homecoming (komunitní) Battlefield 2 / 2142 / Heroes Electronic Arts Postupně od 2014 Vypnutí oficiálních serverů Ano – Revive / Project Reality WoW Vanilla Blizzard Nešlo o vypnutí, ale ukončení verze Původní verze už neexistovala Ano – WoW Classic (oficiálně)

Někdy ale není možné provozovat po skončení podpory ani hry, které vypadají, že jsou offline. Servery totiž počítají část logiky nebo obsahují data, potřebná k jejich spuštění. V takovém případě je tvorba patche ať už legálního nebo pomocí reverzního inženýrství velmi komplikovaná.

Hráči bojují za přežití starých her

Hráči založili iniciativu Stop Destroying Videogames s peticí, kterou můžete podepsat na oficiálních stránkách pro online sběr podpisů. Pokud počet podpisů překročí 1 milión a zároveň minimální počet v aspoň 7 zemích, musí se k ní vyjádřit Evropská komise. Nyní je počet podpisů už vysoko nad požadovaným minimem. Iniciativu ale můžete stále podpořit a posílit její podporu.

Herní asociace se brání

Herní společnosti se brání tím, že provozování serverů pro hry, které již nejsou ekonomicky životaschopné, není možné. Upozorňují také na případné právní důsledky alternativních serverů. Oficiální servery obsahují různé ochrany, jak proti podvádění ve hrách, tak proti nevhodnému chování. Alternativní servery toto obsahovat nemusí a je pak otázkou, kdo by byl za případné porušení zákonů odpovědný.

Hrajete staré hry?

Zdroj: Video Games Europe, Stop Destroying Videogames