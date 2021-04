Vydání hry Diablo Immortal se blíží. Jaké novinky Blizzard odhalil?

Už to jsou dva roky od neslaveného představení hry Diablo Immortal. A to hlavně kvůli tomu, že fanoušci očekávali představení plnohodnotného dílu DIablo IV a místo toho jím byla ukázána „pouze“ mobilní verze, která navíc v mnohém připomínala generické akční RPG. Vývojáři si ale snad kritiku vzali k srdci. O samotné hře jsme totiž až do prosince 2020 téměř neslyšeli. V tu dobu byla pro velmi malou skupinku hráčů uvolněná alfa verze, ze které pochází vesměs kladné reakce. Nyní se vydání Diablo Immortal opět přiblížilo. Blizzard totiž vydal novou testovací verzi a do hry pozval větší množství hráčů. Bohužel však podobně jako v případě první alfa verze, i zde je testování omezeno pouze na Austrálii.

Vydání hry Diablo Immortal se očekává ještě tento rok

Na novém videu se šéf vývoje Wyatt Cheng rozpovídal o novinkách, které se chystají v nové verzi. V první řadě si budou moct hráči vyzkoušet postavu Crusadera. Dále byla navýšena maximální úroveň na 55 a s tím byly otevřeny i dvě nové zóny s názvem Mount Zavain a Frozen Tundra. Hráči budou moct nově prozkoumat i nový dungeon s názvem Cavern of Echoes a blíže byl představen nový herní systém.

Ve videu se také objevují nové záběry, takže si můžeme udělat lepší představu o tom, v jakém stavu se hra momentálně nachází. Na závěr videa Cheng řekl, že se již nemůže dočkat, až si hru bude moct vyzkoušet větší množství lidí. Oficiální datum vydání stále nepadlo, avšak v nedávných hovorech s investory jasně padlo, že Blizzard chce stihnout vydání mobilního Diabla ještě do konce roku 2021.

