to tady. Jedna z nejočekávanějších her nejen tohoto roku, ale také poslední dekády se konečně dostala na trh. Vychází Cyberpunk 2077, který si od dnešního dne můžete koupit na Google Stadia, PC, PS4 a Xbox One. Samozřejmostí je také možnost hraní na PS5, potažmo Xbox Series S/X.

Vychází Cyberpunk 2077

CD Projekt RED je v podstatě záruka kvality. Studio stojící za veleúspěšnou sérii The Witcher pracovalo na Cyberpunku dlouhá léta a někteří ani nedoufali, že se hry dočkají. Hra měla totiž původně vyjít již v roce 2018 a od té doby byla ještě 3x odložena. Nechme ale zuřivost stranou a doufejme, že odklad stál za to. V tomto článku vám rozhodně nebudeme nic spoilerovat, tak se alespoň pojďme podívat na to, jak hru recenzovali herní magazíny.

Cyberpunk 2077 – Recenze (bez spoilerů)

GamesRadar – 5/5

GameSpot – 7/10

Metacritic – 90/100

Games.cz – 9/10

Cyberpunk 2077 | PC Gamer Review

Celkově skvělou hru s parádním světem, grafikou i možnostmi prý trochu zradil technický stav, který rozhodně není dokonalý. Dnes ale vychází zároveň velký day one patch, který by měl spoustu těchto věcí vyřešit. Na hru jsme sami velice zvědaví a zároveň jsme připravení, že tento víkend se rozhodně ven nepodíváme. A co vy? Také se ponoříte do nového světa?

Koupíte si Cyberpunk 2077?