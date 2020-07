Komerční článek

Co může být lepšího, než bezplatný software? Nikdo přece nechce platit peníze, když to není nezbytně nutné. Přestože může být software s otevřeným zdrojovým kódem skvělý a to třeba v případě nějakého programu na úpravu fotek či 3D modeling, není tomu tak v případě VPN. Skutečnost je taková, že byste se měli za každou cenu vyhnout VPN zdarma. Proč?

Pokud jste o pojmu VPN nikdy neslyšeli, tato zkratka znamená “Virtual Private Network” a zajišťuje soukromí a zabezpečení při prohlížení nejen webových stránek, ale také ostatních internetových služeb. Provádí se to skrz síťové tunelování – metody, která udržuje datové přenosy online v co největším soukromí. Každý, kdo se podívá na vaší síť uvidí pouze tunel, nikoliv informace, které obsahuje. A právě takové šifrování v protokolech chrání vaše data a pro dotyčného, který je ukradne se stávají zbytečnými.

Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera

VPN zdarma jsou špatné. Proč přejít na Surfshark?

VPN připojení zahrnují taktéž alespoň jeden server pro dešifrování informací a jejich následné odesílání na server a naopak. Webové stránky, které navštívíte tak vidí připojení z tohoto serveru, který efektivně mění vaší online polohu. To přináší další benefit v podobě přístupu k obsahu, který může být ve vaší zemi blokován. Tyto servery musí logicky někdo koupit, nastavit a následně je udržovat. To však stojí peníze. Kde tedy berou bezplatné VPN peníze na chod těchto serverů?

V tom nejlepším možném případě budete pouze bombardováni nejrůznějšími reklamami. Bezplatné VPN mohou mít taktéž omezení rychlosti s možností platit peníze za vyšší. Ani reklamou si však tyto služby nevydělají zdaleka takové peníze. V podstatě se jedná o jeden z nejhorších způsobů, jak generovat peníze. Můžeme si dát příklad na Hola VPN, která funguje zdarma. Uživatel musí souhlasit s poskytováním nevyužitého počítačového výkonu pro použití VPN. To znamená, že Hola používá vaše zařízení pro své účely a poskytuje ostatním firmám třeba proxy. Síť byla mimochodem napadena hackery.

Zrovna Hola je však poskytovatel, který funguje na základě toho, že využívá výkon vašeho počítače. Jiní poskytovatelé jdou však ještě dál a konají trestnou činnost. Vědci z UC Berkeley zjistili, že až 38 % bezplatných VPN na Android obsahovalo malware a odesílala citlivá data na externí servery. 72 % VPN zdarma obsahovalo různé sledovače třetích stran, které shromažďují vaše data a následně je posílají dále. Bezplatné VPN mají navíc málokdy peníze na rozvoj svých aplikací a serveru. To vede k tomu, že obsahují spoustu bezpečnostních chyb. VPN, která nenabízí 256bitové šifrování taktéž nedoporučujeme. Za bezpečné protokoly se dají považovat IKEv2, OpenVPN nebo Shadowsocks.

Pamatujete si, jak jsme mluvili o serverech? Poskytovatel VPN, který má více serverů je vždy lepší než ten, který jich má málo. Pokud je v různých zemích založeno několik serverů, má uživatel lepší přístup k celosvětovému obsahu a vyšší rychlosti. Čím blíž je totiž server k vám, tím vyšší rychlost máte. Pokud má poskytovatel VPN v jedné zemi mnoho serverů, rychlost připojení se zvýší jelikož je ten další méně zatížen. Důležité je to také pro streamování například na Netflixu. Tyto služby totiž neustále zakazují používání VPN a s více servery v okolí se můžete připojit k tomu, který nebyl zakázán. To vám bezplatná VPN nikdy nenabídne.

Placená VPN mají další výhody, které vám pomohou zabezpečit vaše zařízení. Můžete si například skrz speciální přepínač kill-switch zajistit, aby se zařízení odpojilo od internetu v případě, že přestane VPN fungovat. Zajímavá je taktéž funkce multihop, která vás připojí k internetu skrz hned dva VPN servery. Důležitým prvkem je taktéž whitelister. Jedná se o způsob, jak některé aplikace či webové stránky osvobodit od VPN směrování. To je nezbytné třeba pro online bankovnictví, pokud vaší bance záleží na tom, odkud se připojujete. Mezi další funkce patří GPS spoofing a blokování reklam. Ten je velmi důležitý pro uživatele telefonů, protože vám dokáže ušetřit spoustu mobilních dat.

Nakonec jsou tyto bezplatné VPN nejen špatné, ale také zbytečné. S rozšiřováním trhu VPN se předplatné neustále zlevňuje a neexistuje žádný rozumný důvod k tomu platit více než 10 EUR měsíčně. A to nejlepší? Surfshark nabízí VPN pod 2 EUR měsíčně. Vzhledem k této ceně a kvalitě služeb si opravdu nemůžete dovolit používat bezplatnou VPN v roce 2020.

Používáte VPN? A kterou?