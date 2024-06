Volby do Evropského parlamentu proběhnou už v tento pátek a sobotu

Blíží se volby do Evropského parlamentu. Nebudeme zde samozřejmě řešit politická témata, ale chceme upozornit na jinou věc, a to způsob identifikace u voleb.

Pokud chcete volit v místě, kam spadáte dle bydliště, stačí vám platný průkaz totožnosti, a to buď občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Řidičák stačit nebude a stejně tak neuznají ani neplatné doklady. A pozor, nestačí ani občanka v mobilu!

Pokud se chystáte k volbám mimo vaše bydliště, potřebujete voličský průkaz, který má formu papírového dokladu, a který vám ve volebním místnosti odeberou.

Volby v ČR budou probíhat v pátek 7. června od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. června od 8 do 14 hodin. Výsledky budou zveřejněny až v neděli před půlnocí. Volby totiž probíhají v celé Evropské unii od čtvrtka do neděle a výsledky jednotlivých států mohou být zveřejněny až po uzavření poslední volební místnosti v EU.

Chybná odpověď od Gemini

Poznámka na okraj: hlavně se nepokoušejte na toto téma diskutovat s Gemini… ChatGPT odpověděl správně.

Těšíte se, až budou všude stačit eDoklady?

Zdroj: MVČR