Už na začátku listopadu se operátor Vodafone pochlubil s předvánočními nabídkami a nyní se výhod dočkali také předplacenkáři. Dárky bude prý odhalovat postupně, ale už nyní mohou ti, kteří využívají předplacené karty počítat s větší porcí mobilních dat.

Během následujících čtyř týdnů si budou moci uživatelé předplacených karet rozbalit celkem čtyři dárky, přičemž ten první je k dispozici už od dnešního dne. Jde o datový balíček s 6 GB dat a neomezenými SMS v rámci sítě Vodafone. Normálně byste za něj zaplatili 349 Kč/měsíc, nyní klesá na 199 Kč/měsíc a to na půl roku. Každý měsíc si navíc můžete zdarma vyzvednout v aplikaci Můj Vodafone dalších 5 GB. V praxi to tedy znamená, že za necelé dvě stovky dostanete 11 GB dat. Balíček si můžete pořídit do 4. prosince na oficiálním webu.

“Chceme odměnit naše věrné zákazníky a víme, že v předvánočním shonu mobilní data ocení hned dvojnásob. Proto jsme se jim rozhodli nadělit rovnou nejvyšší datový balíček s výrazným dlouhodobým zvýhodněním,” říká Simona Lišková, marketingová ředitelka Vodafonu. Pokud vás tato nabídka nezaujala, můžete počkat na další týden, kdy Vodafone představí další akce.

Kolik GB dat spotřebujete za měsíc?

Zdroj: tisková zpráva