Vodafone si pro nové zákazníky přichystal nový tarif

Nabízí neomezené volání, SMS a 3,5 GB dat

Dáte za něj 327 korun

Operátoři v posledních týdnech mění svou nabídku a lákají zákazníky na nové služby, ať už je řeč o nových tarifech O2, předplacence od T-Mobile nebo rychlejších tarifech od Vodafone. Nyní si tento operátor přichystal pro nové zákazníky akční nabídku, která není vyloženě špatná.

Tarif s názvem Neomezeně do všech sítí a 3,5 GB dat za 327 Kč je k dispozici pro zákazníky, kteří přecházejí od konkurence nebo pro majitele předplacených karet a nabízí (jak už název napovídá) neomezené volání a SMS a porci 3,5 GB dat neomezenou rychlostí. To není vyloženě špatné, když kupříkladu tarif #jetovtobě má za stejnou cenu o 0,5 GB dat méně, přitom jej mohou využít pouze studenti.

Jen škoda, že jej operátor nenabídne stávajícím zákazníkům, což jde sice obejít přechodem k jinému operátorovi, ale za prvé to není pohodlné a za druhé to nedává žádný smysl. Tento tarif si můžete pořídit exkluzivně na e-shopu Vodafone a to až do 31. července.

