T-Mobile přispěchal s vlastní edicí populární Datamanie

Velká porce dat (100 GB) vychází na 300 korun měsíčně

Pokud ji budete platit pravidelně, dá vám T-Mobile měsíc zdarma

Není to tak dávno, co jsme vás informovali o vylepšení populární karty Datamanie od O2. Ta zdražila o 50 korun, ale začala podporovat 5G připojení, což vyvolalo mezi uživateli smíšené pocity. Pokud se zdražení nelíbí ani vám, možná vás zaujme nová nabídka od T-Mobile.

Operátor představil novou předplacenou kartu s názvem Edice 100 GB dat a jde v podstatě o kopii Datamanie od O2. Cena činí 300 Kč a kromě obrovské porce dat z ní můžete samozřejmě také volat či posílat SMS/MMS. To bychom ale využili jen v krajní nouzi. Volání vychází na 4,50 Kč za minutu, SMS na 1,90 Kč a MMS pak na 4,90 Kč.

Co se týče rychlosti, T-Mobile na svém e-shopu deklaruje 5G, avšak v podmínkách je uvedena maximální rychlost stahování 300 Mb/s, upload se pak zastaví na rychlosti 50 Mb/s. Pro většinu uživatelů však bude taková rychlost zcela dostatečná, ať už se bavíme o stahování nebo sledování videí klidně ve 4K kvalitě.

Data můžete využívat na území České republiky, akce platí do 30. 6. 2023 nebo do vyprodání zásob a kartu pořídíte na oficiálním e-shopu. Dobíjení funguje na chlup stejně, jako u Datamanie od O2. Za SIM kartu zaplatíte 300 korun a v momentě aktivace vám začne běžet vaše 30denní období. Po jeho vypršení si musíte kartu za stejnou částku dobít a to maximálně do 90 dní od poslední platby, jinak vám ji T-Mobile s největší pravděpodobností zruší. Pokud plánujete SIM kartu dobíjet každý měsíc, odmění vás operátor každým dvanáctým obnovením zdarma. Namísto 3 600 korun ročně tedy teoreticky zaplatíte jen 3 300 korun.

