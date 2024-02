Oblast chytrých prstenů zaujala dalšího výrobce

Polar se specializuje na chytré hodinky a další produkty pro sportovce

Když nevyrobí svůj vlastní prsten, může být dodavatelem technologií

Trh s chytrými prsteny momentálně není tak rozmanitý, jak by asi byla potřeba. Pokud by se do segmentu zapojilo více výrobců, je dost možné, že by klesly koncové ceny a soutěživost by jednotlivé značky hnala kupředu, co se týče inovací. Aktuálně jsou snad nejznámějšími značkami Oura a Ultrahuman, přičemž v druhé polovině roku přinese svůj první smart ring jihokorejská firma Samsung, což by mohlo s celou oblastí nositelné elektroniky výrazněji zamávat.

Chytré prsteny lákají například uživatele, kteří chtějí mít přístup ke statistikám svých zdravotních funkcí, ale klasické chytré hodinky jim přijdou příliš nápadné, místy až nevkusné. O oslovení téhle skupiny lidí by se v budoucnu mohla pokusit společnost Polar, již můžete znát právě ze smartwatch scény, anebo pro její další produkty zaměřené na sportovce.

S generálním ředitelem firmy Sanderem Werringem nedávno vedla rozhovor redakce zahraničního portálu TechRadar. Šéf finské značky v jeden okamžik připustil, že by pod křídly Polaru mohl v budoucnu vzniknout právě chytrý prsten. Dalším ze scénářem je pomoc s vývojem tohoto zařízení jinému výrobci – v takovém případě by výsledný produkt třetí strany nesl označení „Powered by Polar“ (poháněno Polarem), aby bylo na první pohled jasné, čí technologie byly použity.

Werring bohužel o chytrém prstenu Polar neprozradil žádné další detaily, takže můžeme jen spekulovat, kdy a zda vůbec zařízení dorazí na trh. Z rozhovoru je ale patrné, že se společnost odvětvím smart ringů zabývá a pečlivě zvažuje každou možnost, jak využít neustále rostoucí poptávky.

