Lenovo si věří. Prý chystá nabušený vlajkový tablet

Tržní segment s tablety už rozhodně není to, co býval před několika lety, na určité stálice už jsme si ale zvykli. Úplně na špici se z hlediska výkonu a celkové výbavy drží iPady, kterým částečně šlape na paty Samsung a Huawei. Zbytek výrobců a značek pak spíš sází na klidnou plavbu vodami průměrnosti. Něco se teď ale nejspíš zlomilo ve strategii firmy Lenovo, která podle všeho chystá vlajkový tablet se vším, co k takovému označení patří.

Prostředí Google Play Console, ve kterém se mimo jiné evidují informace o již zavedených i připravovaných zařízeních, odhalilo zařízení jménem Lenovo Tab P12 Pro. To by mělo být logickým pokračovatelem Tab P11 Pro, nicméně z hlediska výbavy podle všeho nepůjde jen o tradiční lehký upgrade, ale o pořádný skok. Vlajkový Lenovo tablet by měl mít v prvé řadě špičkový procesor Qualcomm Snapdragon 888, přičemž Tab P11 Pro měl mnohem podřadnější Snapdragon 730.

Velikost RAM by měla být minimálně u této varianty 8 GB a rozlišení displeje 2560 x 1600 pixelů. V tabletu poběží Android 11. Jestli čínská firma pojede v loňském harmonogramu, přístroj bude oznámen někdy v říjnu.

Jaký tablet jste naposledy pořizovali?

Zdroj: 9to5