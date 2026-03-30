Vivo X300 Ultra míří na nejnáročnější fotografy. Má famózní sestavu foťáků a natáčí famózní video Hlavní stránka Zprávičky vivo poprvé v historii přináší model Ultra na globální trh – dosud byly tyto fotomobily exkluzivní pro Čínu Sestava tří objektivů ZEISS s ohnisky 14, 35 a 85 mm doplněná o 400mm telekonvertor cílí na profesionální fotografy V Česku se má prodávat od 16. dubna s Photographer Kitem v balení, uniklá evropská cena 1 999 € odpovídá zhruba 50 tisícům Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 30.3.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Značka vivo si v Česku za poslední dva roky vybudovala solidní pozici – ať už agresivním marketingem, nebo modely jako X100 Pro či X200 Pro, které si u nás našly věrné fanoušky. Co ale dosud chybělo, byla vrcholná verze Ultra – ta zůstávala exkluzivně na čínském trhu. Letos se to poprvé mění. Model vivo X300 Ultra dnes debutoval v Číně a výrobce zároveň potvrdil jeho cestu do Evropy – včetně Česka, kde k tomu účelu spouští vlastní e-shop na adrese shop.vivo.com/cz. Tohle je telefon, který chce přesvědčit fotografy, aby nechali zrcadlovku doma. Tři objektivy, žádné kompromisy (aspoň na papíře) 400mm telekonvertor: když chcete fotit orly z balkonu Video, které cílí na filmaře Pod kapotou nic neschází Design inspirovaný klasickými fotoaparáty Co to bude stát a kde to koupíte Ambice jsou obrovské, ale i otazníky Tři objektivy, žádné kompromisy (aspoň na papíře) Jádrem X300 Ultra je trojice pevných ohnisek vyvinutých ve spolupráci se ZEISS. Místo jednoho hlavního snímače a dvou doplňkových foťáků tu máte tři rovnocenné kamery pokrývající ohniska 14 mm (ultraširokoúhlý), 35 mm (reportážní/dokumentární) a 85 mm (portrétní teleobjektiv). Pro fotografy je tohle kombinace, kterou znají z klasických objektivových sad – krajina, ulice, portrét, bez přehazování skla. Hlavní 35mm kamera používá nový snímač Sony LYTIA 901 o velikosti 1/1,12″ – to je téměř palcový čip a zároveň jeden z největších, jaké kdy v telefonu byly. Rozlišení činí 200 Mpx a stabilizace dosahuje úrovně CIPA 6.5. Na 85mm teleobjektivu pak najdete rovněž 200Mpx snímač (Samsung ISOCELL HP0, 1/1,4″) s gimbalovou stabilizací hodnocenou na CIPA 7.0 a sledováním autofokusu při 60 snímcích za sekundu. Ultraširokoúhlý objektiv si ponechává osvědčený 50Mpx Sony LYTIA 818 (1/1,28″) z loňského X200 Ultra. 400mm telekonvertor: když chcete fotit orly z balkonu Samostatnou kapitolou jsou dva volitelné telekonvertory. Menší Lipstick 200 rozšiřuje dosah na ekvivalent 200 mm (8,7× přiblížení), zatímco nový Cannon 400 posouvá hranici na 400 mm, tedy přibližně 17,4× optický zoom při plném rozlišení 200 Mpx. Výrobce tvrdí, že ořezem lze dosáhnout i ekvivalentu 1 600 mm. To je území, kde se běžně pohybují objektivy za desítky tisíc korun připevněné na tělo zrcadlovky. Telekonvertor se k telefonu připojuje magneticky přes speciální adaptér a podle viva splňuje standard ZEISS APO pro minimální chromatickou aberaci. Video, které cílí na filmaře Fotografické ambice jsou jedna věc, ale X300 Ultra chce zaujmout i videotvůrce. Všechny zadní kamery podporují záznam 4K při 120 fps v 10bitovém Log formátu, který je standardem v profesionální postprodukci. Navíc je log kompatibilní s workflow ACES – to znamená, že záběry z telefonu by měly bez problémů sedět vedle materiálu z filmových kamer při barevných korekcích. Telefon podporuje i kodek APV (stejně jako Galaxy S26 Ultra), import vlastních 3D LUT tabulek s náhledem v reálném čase při natáčení a nový režim Pro Video s rozhraním inspirovaným profesionálními kamerami. Zvuk obstarává soustava čtyř mikrofonů se šesti předvolbami pro různá natáčecí prostředí. Pro ty, kdo to myslí skutečně vážně, nabízí vivo ve spolupráci se SmallRig profesionální video klec (Pro Video Rig Kit) s cold shoe úchyty, fyzickými ovládacími prvky pro spoušť a zoom a vestavěným ventilátorem pro chlazení při delším natáčení. V Evropě by se měla prodávat samostatně za přibližně 415 € (cca 10 400 Kč). Pod kapotou nic neschází X300 Ultra pohání aktuálně nejvýkonnější androidový čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 s jádry Oryon V3 Phoenix. Baterie má kapacitu 6 600 mAh (varianta se satelitní konektivitou dokonce 7 000 mAh) a vivo potvrdilo, že evropská verze si ponechá stejnou kapacitu – na rozdíl od X300 Pro, kde Evropa dostala menší akumulátor. Nabíjení zvládá 100 W po kabelu a 40 W bezdrátově, z nuly na sto se kabelem dostanete za necelých 40 minut. Displej je 6,82″ plochý LTPO AMOLED s rozlišením 2K (3 168 × 1 440 pixelů), obnovovací frekvencí 144 Hz a špičkovým lokálním jasem 4 500 nitů. Ochranné sklo Armor Glass doplňuje certifikace IP68 a IP69. Čtečka otisků je ultrazvuková a funguje i s mokrými prsty. Konfigurace zahrnují 12/256 GB, 12/512 GB, 16/512 GB a 16 GB/1 TB, systém běží na Androidu 15 s nadstavbou OriginOS 6 a výrobce slibuje 5 let aktualizací OS a 7 let bezpečnostních záplat. Design inspirovaný klasickými fotoaparáty Po stránce designu se vivo nebojí přiznat, odkud čerpá inspiraci. Kovový modul fotoaparátu s rýhovaným provedením šasi a gravírovaným označením na straně objektivu evokuje klasické analogové fotoaparáty. Telefon je k dispozici ve dvou provedeních: Volcano Black s jednotným designem skleněných vláken a hmotností pouhých 232 gramů, a Steppe Green inspirovaný nevyvolanými filmovými pásky s kontrastním dvoubarevným zpracováním a tloušťkou jen 8,49 mm. Co to bude stát a kde to koupíte V Číně startuje X300 Ultra na ceně 6 999 jüanů (přibližně 22 000 Kč) za základní konfiguraci 12/256 GB. Jenže evropská realita bude jiná. Ze screenshotů oficiálního evropského e-shopu pro Rakousko, Německo a Maďarsko unikla cena 1 999 € za top variantu 16 GB/1 TB – v přepočtu zhruba 50 000 Kč. V Česku se telefon bude prodávat s takzvaným Photographer Kitem, který v jednom balení obsahuje 400mm telekonvertor ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra, rukojeť Grip Kit, Tripod Color Ring a 100W nabíječku. První zákazníci, kteří se zaregistrují na českém e-shopu od 30. března do 15. dubna, navíc získají voucher na video klec Cinematic Video Kit a pouzdro Photokit Leather Bag – příslušenství v hodnotě 12 500 Kč zdarma. Prodej by měl odstartovat 16. dubna. Ke cti viva slouží i nadstandardní záruční podmínky pro český trh: tříletá záruka na telefon, pětiletá na baterii a roční ochrana displeje. Ambice jsou obrovské, ale i otazníky Na papíře je vivo X300 Ultra jeden z nejambicióznějších fotomobilů, jaké kdy na evropský trh dorazily. Konkurovat bude především Xiaomi 17 Ultra (od 35 999 Kč) s jeho mechanickým teleobjektivem a palcovým snímačem LOFIC, a Samsung Galaxy S26 Ultra (od 35 699 Kč) s vylepšeným 200Mpx snímačem a clonou f/1.4. Chystaný OPPO Find X9 Ultra s nativním 10× optickým zoomem pak přidává do hry další rozměr. Otazníky visí především nad cenou – pokud se potvrdí částka kolem 50 tisíc za top variantu, bude to nejdražší telefon z čínské produkce na českém trhu. vivo sice u nás v posledních letech výrazně posílilo, ale servisní zázemí stále není na úrovni Samsungu nebo Xiaomi. A jak to už u tiskových zpráv bývá – mezi specifikacemi na papíře a reálnou kvalitou fotek při špatném osvětlení v ruce se třesoucího recenzenta bývá propastný rozdíl. Na to si budeme muset počkat až do recenze. Zaujalo vás vivo X300 Ultra? Dali byste mu šanci místo zavedených značek? Zdroj: vivo (tisková zpráva) O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Vivo vivo X300